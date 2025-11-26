Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 26 de noviembre de 2025

SUR

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:06

Descubre los vídeos más destacados del día en SUR.es con nuestro resumen diario, ofreciéndote una rápida visión de los contenidos más relevantes.

Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista

Renfe empieza a reparar las escaleras mecánicas del Cercanías en el aeropuerto de Málaga

Renfe empieza a reparar las escaleras mecánicas del Cercanías en el aeropuerto de Málaga

l municipio malagueño de Torrox ha guardado este miércoles un minuto de silencio tras la trágica...

Conmoción y minuto de silencio en Torrox tras trágica muerte de una familia por escape de gas

Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

El dueño del restaurante El Ventorro de València ha entregado a la jueza de Catarroja que...

Dueño del Ventorro entrega la factura, fotos y el plano del reservado donde comió Mazón el 29O

Al menos 13 personas han fallecido a causa del incendio registrado este miércoles en varios...

Al menos 13 fallecidos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado nuevamente al...

La OCDE vuelve a subir su previsión de crecimiento para España

El director General de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado que las balizas luminosas V-16...

La DGT advierte que no va a haber prórroga con las balizas obligatorias desde el 1 de enero

La tertulia de la redacción de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja

La llegada de Rubit o el recambio de Castañeda, en la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este...

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

diariosur La actualidad del día, en vídeo