Los vídeos destacados de este sábado

Resumen de los principales vídeos del sábado, 22 de noviembre de 2025

SUR

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07

Los agentes han hallado a la víctima sin vida y con signos de violencia tras las llamadas de los vecinos, que alertaban de una fuerte discusión

Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria

Duras pintadas contra la gestión del Málaga en La Rosaleda

Duras pintadas contra la gestión del Málaga en La Rosaleda

El baile ancestral de la selección de rugby de Fiyi

El baile ancestral de la selección de rugby de Fiyi

El Corte Inglés ya ilumina la navidad en Málaga

El Corte Inglés ya ilumina la navidad en Málaga

El incidente ha obligado a cerrar un carril generando más de cinco kilómetros de retenciones este sábado, sentido Córdoba

Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja

El malagueño Juan Jesús Antúnez, mejor expediente de España en el grado de Economía y ADE

El malagueño Juan Jesús Antúnez, mejor expediente de España en el grado de Economía y ADE

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmado que se está...

Menor prevé incluir educación afectivosexual en el currículo de Infantil a ESO el próximo curso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que su homólogo...

Trump da a Ucrania hasta el próximo jueves para aceptar su plan de paz

