Los vídeos destacados del viernes

Resumen de los principales vídeos del viernes, 21 de noviembre de 2025

SUR

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:25

Así ha sido el foro SUR para abordar con expertos las novedades de la simplificación administrativa

Foro novedades en la simplificación administrativa: SUR analiza las herramientas en un foro con expertos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este viernes a la tasa de basura y ha...

De la Torre dice que la tasa de basura se ha hecho con máxima sensibilidad y lo más moderado

La presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ha asegurado este viernes que no se baja porque...

Amama no se baja del dato de 4.000 llamadas de afectadas

Los cines estrenan este viernes la esperada segunda parte de Wicked, la adaptación del popular...

Estrenos de cine para este viernes 21 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que su homólogo...

Trump da a Ucrania hasta el próximo jueves para aceptar su plan de paz

El 50 aniversario de la monarquía en España ha cobrado protagonismo este viernes en el Congreso,...

El 50 aniversario de la monarquía en España pone su broche de oro en el Congreso

Una niña de 6 años ha fallecido tras haber sido atendida previamente la mañana del jueves en una...

Fallece una niña de 6 años tras ser atendida en una clínica dental privada

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía,...

Andalucía alerta de que la propuesta para una nueva PAC condena a una Europa a 27 velocidades

El presentador y cómico Andreu Buenafuente se ha visto obligado a hacer un parón temporal en su...

Buenafuente hace un parón temporal en su agenda para descansar por exceso de carga laboral

Las novedades musicales de esta semana vienen marcadas por el estreno ¿Y Ahora Qué +?de...

Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y Bad Gyal, novedades musicales de esta semana

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

