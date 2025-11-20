Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados del jueves

Resumen de los principales vídeos del jueves, 20 de noviembre de 2025

SUR

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:57

Sólo tres de cada cien casas que se venden en Málaga son VPO

7 de cada 10 españoles adelantan sus compras navideñas para aprovechar las ofertas de Black...

7 de cada 10 consumidores adelantan sus compras navideñas aprovechando el Black Friday

Nvidia logró en su tercer trimestre fiscal, que comprende de agosto a octubre, un beneficio neto...

Nvidia bate previsiones al ganar un 65% más y lograr ingresos récord en su tercer trimestre

La sensación de nervios, miedo o inseguridad al acudir al gimnasio tiene un nombre:...

El 60% de los españoles siente presión e inseguridad cuando asiste al gimnasio

La pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplica la...

Una prestación de 200 euros por hijo reduciría la pobreza infantil, según UNICEF

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este jueves que el...

Puente afirma que en 2027 estará construido Corredor Mediterráneo desde Almería a la frontera

La Junta de Andalucía ha finalizado con éxito el mayor simulacro de maremoto y tsunami que se...

Concluye con éxito el simulacro de tsunami en Cádiz con la implicación de 20.000 personas

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del...

La Junta apela a la presunción de inocencia en la investigación del caso Mascarillas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recibido un plan propuesto por Estados Unidos para...

Zelenski recibe de manos de EEUU una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

Ya esta aquí el trailer de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. Se trata de la nueva...

Épico tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  3. 3

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  4. 4

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  5. 5 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  6. 6 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9 Condenan a una empresa a indemnizar con 10.000 euros a una trabajadora por llamarla «zumbada» en la transferencia de su nómina
  10. 10 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana

