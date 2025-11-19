La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 19 de noviembre de 2025

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:02

Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Carpena

El Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a CCOO, UGT y CSIF una subida fija...

El Gobierno ofrece una subida salarial del 10% para los funcionarios entre 2025 y 2028

Rueda de prensa de despedida de Sergio Pellicer

Los nacimientos continúan cayendo en España y, con 318.005 en 2024, registran un nuevo mínimo...

Los nacimientos continúan cayendo en España y registran un mínimo histórico con 318.005 en 2024

Los Leones del rugby español listos para sorprender a la poderosa Fiyi en Málaga

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles un real decreto ley para dotar a la ley...

El Congreso convalida por unanimidad el real decreto para desarrollar la ley ELA

El Pleno del Parlamento andaluz celebrará la próxima semana una sesión más larga de lo...

Andalucía celebrará la próxima semana el Debate de la Comunidad en un pleno de tres días

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al...

Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la presunta trama de mascarillas

La tertulia de baloncesto de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja

La tertulia de baloncesto de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja

Netflix ha anunciado el estreno el 23 de diciembre del thriller psicológico Innato, protagonizado...

La serie Innato con Elena Anaya e Imanol Arias llega a Netflix el 23 de diciembre

