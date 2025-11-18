Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los vídeos destacados de este martes

Resumen de los principales vídeos del martes, 18 de noviembre de 2025

SUR

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:04

Comenta
 

La nueva iluminación navideña ya se puede ver en la calle Larios

+INFO

Las hermanas de Manuel García Caparrós, el malagueño de 18 años asesinado al recibir un disparo...

Las hermanas García Caparrós, dispuestas a revelar documentos del Congreso sobre el asesinato

+INFO

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que, aunque tiene que ver con...

De la Torre tiene una primera impresión positiva sobre la torre del puerto de Málaga

+INFO

La ciudad de Málaga ha formalizado este martes su adhesión a la Red de Ciudades Industriales de...

Málaga se suma a Red de Ciudades Industriales, que tiene 124 municipios comprometidos

+INFO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como...

Gobierno eleva techo de gasto a 216.177 millones en 2026 y sube su previsión de PIB al 2,9%

+INFO

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de...

Andalucía apela a su autonomía financiera y avisa a Montero que seguirá bajando impuestos

+INFO

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mantenido este martes un encuentro con un...

Zelenski se reúne con la industria de defensa española e Indra exhibe sus capacidades antidrón

+INFO

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado...

El Gobierno ha reconocido ya el derecho de nacionalidad a más de 400.000 nietos de exiliados

+INFO

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier...

Detenidos el presidente y el vicepresidente de Diputación de Almería por contratos irregulares

+INFO

La compraventa de viviendas subió en septiembre un 3,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un...

La compraventa de viviendas marca en septiembre su mejor dato en 18 años tras bache de agosto

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  9. 9 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los vídeos destacados de este martes