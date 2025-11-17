Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este lunes

Resumen de los principales vídeos del lunes, 17 de noviembre de 2025

SUR

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:49

Estas son las novedades de la Torre del Puerto de Málaga

Todos los afectados han tenido que ser excarcelado y, por el momento, se desconoce su gravedad.

Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay diez heridos y un perro muerto

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este lunes en el...

Casi 47.000 andaluces se vacunan de la gripe en la primera jornada sin cita.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha...

El paso de la borrasca Claudia deja este lunes una treintena de incidentes en Andalucía

No sabía que había gente que se estaba ahogando, tenía el móvil en la mochila y nada...

Mazón reafirma su postura en el Congreso: Claves, reproches y críticas de psicópata

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está monitorizando y vigilando los...

El Gobierno monitoriza los precios este Black Friday para evitar falsas rebajas

La Comisión Europea ha elevado hasta el 2,9% el crecimiento de la economía española para 2025,...

Bruselas mejora las previsiones de PIB y déficit de España para 2025 y 2026

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades...

Hacienda se compromete con las CCAA a presentar un nuevo modelo de financiación en dos meses

El Departamento vasco de Educación ha activado el protocolo de agresión por el ataque de varios...

Educación activa protocolo de agresión tras el ataque de alumnos de Plentzia contra una docente

El viernes 21 de noviembre llega a los cines Wicked: Parte II, el filme que, de nuevo...

Wicked: Parte II se estrena este viernes 21 de noviembre

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  4. 4 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  5. 5

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  8. 8

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga

Te puede interesar

