La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 12 de noviembre de 2025

SUR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

Resumen de los vídeos destacados del día en SUR.es.

 

Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

+INFO

 

Salvamento Marítimo rescata a un hombre a la deriva sobre un flotador hinchable a 20 millas de Estepona

+INFO

La increíble canasta de Alberto Díaz desde su pista en el Mrsin-Unicaja

La increíble canasta de Alberto Díaz desde su pista en el Mrsin-Unicaja

+INFO

 

Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad

+INFO

Este miércoles ha concluido la quinta sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro...

El fiscal general reivindica su inocencia: La verdad no se filtra, la verdad se defiende

+INFO

La niña malagueña de seis años que recayó en su leucemia el pasado mes de septiembre será sometida al trasplante en diciembre.

Victoria Esperanza ya tiene donante de médula

+INFO

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que las CCAA gobernadas por...

García anuncia que las CCAA del PP entregarán los datos de los programas de cribado de cáncer

+INFO

El Rey Felipe VI ha defendido este miércoles la importancia de contar con la voz de China a la...

Felipe VI reivindica contar con la voz de China a la hora de afrontar los grandes desafíos

+INFO

La Cúpula del Mileno de Valladolid acoge este miércoles la final del IX Campeonato Mundial de...

Competición de nivel para elegir la mejor tapa del mundo entre 16 candidatos en Valladolid

+INFO

Un año más, el campo español es reconocido por su capacidad de innovación en la segunda...

Los Premios Big Good reconocen la labor del campo español

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

