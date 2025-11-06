La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del jueves, 06 de noviembre de 2025

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:55

Resumen de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es.

Familias de niños y niñas fallecidos por culpa del bullying se han concentrado este jueves 6 de...

Familias víctimas de bullying critican el abandono de la Administración

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha formalizado este jueves la ruptura con el...

Junts formaliza su ruptura con el Gobierno y anuncia que bloqueará leyes en trámite y futuras

La Junta de Andalucía ultima la convocatoria de ayudas de 88 millones de euros para la...

La Junta de Andalucía convoca ayudas de 88 millones para modernizar la agroindustria

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha...

Junta desarrolla una app para la gestión de programas de prevención de adicciones

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial bien utilizada puede ser muy útil...

Letizia defiende que la IA puede ser muy útil pero la inteligencia humana es irreemplazable

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que España prohíbe...

España prohíbe criar aves al aire libre ante el aumento del riesgo de gripe aviar

El presidente del Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa (Valencia), Jesús Mateo,...

Johnny Depp dona dinero a una asociación musical de Massanassa afectada por la dana

No era la primera vez que pisaba el castillo de Windsor, pero sí fue la más especial. Tras ser...

David Beckham celebra su título de caballero británico con toda su familia

La expectación se ha disparado a nivel mundial tras el lanzamiento de la última Music Session...

Daddy Yankee regresa a la música en la última Music Session de Bizarrap

Tras ocho años de ausencia, Meghan Markle vuelve al cine. La duquesa de Sussex se pondrá de nuevo...

Meghan Markle vuelve al cine

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  5. 5 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  8. 8 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  9. 9 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  10. 10

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario

