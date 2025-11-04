La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:19

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 22.101 personas...

El paro sube en 22.101 personas en octubre tras el fin de la temporada estival

+INFO

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos prudencia y evitar...

Moreno pide extremar precaución y evitar riesgos innecesarios ante aviso naranja por lluvias

+INFO

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que su departamento ha enviado un...

Sanidad envía un requerimiento formal a las CCAA del PP para que remitan los datos de cribado

+INFO

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de...

El Consejo de Ministros y Ministras aprueba el Estatuto del Becario

+INFO

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos...

Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino y Juan Roig, los más ricos de España

+INFO

William Levy y Paula Echevarría estrenan Camino a Arcadia, serie dirigida por Jorge Saavedra que...

William Levy y Paula Echevarría protagonizan Camino a Arcadia: Los errores hacen aprender

+INFO

Este viernes, 7 de noviembre llega a los cines Reversión, nuevo estreno del director Jacob...

Jaime Lorente, Belén Rueda y Fernando Cayo, protagonistas de Reversión: nuevo true crime

+INFO

A bordo del robotaxi que la matriz de Google llevará a Europa

A bordo del robotaxi que la matriz de Google llevará a Europa

+INFO

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  6. 6 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  7. 7 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  8. 8 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

