Los vídeos destacados de este domingo

Resumen de los principales vídeos del domingo, 02 de noviembre de 2025

SUR

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:54

El edificio de Telefónica junto a la catedral se convertirá en un hotel de lujo

El edificio de Telefónica junto a la catedral se convertirá en un hotel de lujo

Al menos 64 personas han muerto al paso del huracán Melissa por los países caribeños,...

El huracán Melissa deja ya 64 muertos a su paso por el Caribe

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años y a una mujer de 48 años como presuntos...

Detenidas dos personas por su supuesta implicación en la sustracción de un bebé

Una mitológica Mónica Naranjo llena Cortijo de Torres en su regreso a Málaga

Una mitológica Mónica Naranjo llena Cortijo de Torres en su regreso a Málaga

Rescatan a una octogenaria desaparecida bajo la lluvia y en un terraplén en Málaga

Rescatan a una octogenaria desaparecida bajo la lluvia y en un terraplén en Málaga

Graban a miembros de Hamás robando un camión de ayuda humanitaria

Graban a miembros de Hamás robando un camión de ayuda humanitaria

Mark Dix, presidente de la Asociación de Mercados de Segunda Mano Flea Market Barcelona, ha...

Mark Dix: La gente se está concienciando que el fast fashion es peligroso para el futuro

Algunos asistentes al evento conmemorativo del 40 aniversario de Regreso al Futuro, celebrado en...

Fans de Regreso al Futuro aseguran que la película envejece muy bien con el tiempo

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara

