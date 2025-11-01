Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del sábado, 01 de noviembre de 2025

SUR

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:01

Comenta
Los cementerios de toda España se han llenado de flores este 1 de noviembre, Día de Todos los...

Recuerdos y emoción florecen en los cementerios españoles este Día de Todos los Santos

Talleres, pasajes del terror, concursos y espectáculos convirtieron distintos barrios de la ciudad en escenarios de miedo y diversión hasta pasada la medianoche

Halloween 2025 en Málaga: noche de sustos, disfraces y diversión

La pastelería Zuberoa de Barakaldo (Bizkaia) une la tradición de los dulces tradicionales por el...

Pastelería une la tradición de Todos los Santos con dulces con decoración típica de Halloween

¿Qué desayunan los malagueños?

¿Qué desayunan los malagueños?

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, ha...

La Seminci confirma su crecimiento al aumentar en un 6% los espectadores en la 70 edición

La película Magallanes, del cineasta filipino Lav Diaz, y The mastermind, de la estadounidense...

Magallanes de Lav Diaz, y The mastermind de Kelly Reichardt, se alzan con la Espiga de Oro

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha defendido la libre determinación del Sáhara...

Montero lamenta que Consejo de Seguridad de la ONU ceda a las amenazas de los matones de EEUU

El actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, es el...

El PPCV apoya a Vicent Mompó como figura de consenso para relevar a Carlos Mazón

Este Halloween 2025 ha vuelto a demostrar que los famosos españoles saben cómo sorprender con sus...

Desde Lola Lolita y su novio hasta Aitana: los disfraces que han revolucionado este Halloween

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  4. 4

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  5. 5 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  6. 6 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  7. 7 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  10. 10

    Arranca la temporada de guisos y ventas

