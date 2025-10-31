Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados del viernes

Resumen de los principales vídeos del viernes, 31 de octubre de 2025

SUR

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:05

Los técnicos superiores sanitarios, que celebran su segunda jornada de huelga este viernes,...

Los técnicos sanitarios se reivindican como imprescindibles con su huelga

+INFO

Protestas por la subida de la tasa de basura en Vélez-Málaga

Protestas por la subida de la tasa de basura en Vélez

+INFO

La fiesta de Halloween llega esta noche y las tiendas especializadas en disfraces registran esta...

Halloween llega cargado de aterradores disfraces y buenas previsiones para el ocio nocturno

+INFO

El juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés, presuntamente a manos de los tres...

El juicio por la muerte de una educadora social en Badajoz queda visto para sentencia

+INFO

La Guardia Civil ha realizado un ejercicio NRBQ (Nuclear Radiológico Biológico y Químico) de una...

Guardia Civil realiza un simulacro de una supuesta operación antiterrorista con amenaza quimica

+INFO

Amazon ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo, que afectaría a un máximo de 1.200...

Amazon plantea un ERE en España para 1.200 trabajadores de oficinas de Madrid y Barcelona

+INFO

La Audiencia Nacional ha enviado a prisión a dos de los tres hermanos que fueron detenidos el...

A prisión dos de los tres hermanos detenidos por yihadismo en Melilla por captar a menores

+INFO

La ministra de Información de Jamaica, Dana Morrison, ha estimado en 19 las víctimas mortales en...

Ascienden a medio centenar los muertos por el huracán Melissa a su paso por el Caribe

+INFO

Octubre se cierra con nuevos estrenos como Together y A pesar de Ti, películas en las que Dave...

Dave Franco, Bárbara Lennie y Paz Padilla en cines

+INFO

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  5. 5

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  7. 7 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  8. 8 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  9. 9 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte
  10. 10 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate

diariosur Los vídeos destacados del viernes