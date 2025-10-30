Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este jueves

Resumen de los principales vídeos del jueves, 30 de octubre de 2025

SUR

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:43

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings,...

Las pernoctaciones en apartamentos y casas rurales superan los 14,4 millones en septiembre

El foro Rumbo, el futuro de las ciudades sostenibles analiza el modelo urbanístico de Marbella

El foro Rumbo, el futuro de las ciudades sostenibles analiza el modelo urbanístico de Marbella

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el...

El IPC sube una décima en octubre, hasta el 3,1%, y la inflación subyacente escala al 2,5%

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avisado de que su departamento explorará todas las...

Sanidad avisa de que explorará «acciones legales» para que las CCAA den datos de cribados

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado este...

La Junta lanza un catálogo que agrupa casi 100 prestaciones sociales en la región.

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del...

Finaliza la comparecencia de Sánchez en la comisión Koldo tras cinco horas de interrogatorio

A menos de un mes de su estreno, la quinta temporada de Stranger Things ha lanzado un nuevo y...

Netflix lanza el tráiler final de la quinta temporada de Stranger Things

El artista Manolo García, que publica este viernes su nuevo disco Drapaires poligoneros, ha...

Manolo García publica Drapaires poligoneros: Me he cansado de ver señores dueños del mundo

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  4. 4 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  5. 5 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  6. 6 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  9. 9 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  10. 10 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses

