Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del martes, 28 de octubre de 2025

SUR

Martes, 28 de octubre 2025, 20:15

Comenta
Efectivos de la Policía Local y de Bomberos se han movilizado con una lancha para llegar hasta el sospechoso

Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

+INFO

Cientos de personas se manifiestan en Málaga contra el bullying: «El silencio también mata»

Cientos de personas se manifiestan en Málaga contra el bullying: «El silencio también mata»

+INFO

Su vástago, que padece Huntington desde hace décadas, fue trasladado hace casi dos años de un centro en Teatinos a otro en Écija

La odisea de una vecina de Benalmádena de 82 años: tres transportes para ver a su hijo en fase terminal

+INFO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Presupuesto de la...

Moreno anuncia una inversión de 140 millones para arreglar 1.000 kilómetros de carreteras

+INFO

Una jefa del servicio de coordinación del 112 Comunitat Valenciana ha afirmado a la jueza de la...

Una jefa de Emergencias afirma que el Gobierno pidió enviar el Es Alert una hora y media antes

+INFO

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este martes al Ejército que retome...

Netanyahu ordena retomar los ataques contra Gaza tras denunciar violaciones de Hamás

+INFO

Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

+INFO

El adelanto electoral en Extremadura al 21 de diciembre ha marcado la actualidad política del...

El adelanto electoral en Extremadura marca la jornada política

+INFO

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos de la...

La Junta prevé que Andalucía crezca un 2,3% en 2026 y crear 85.750 empleos

+INFO

El calendario laboral de 2026 recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en...

El BOE publica el calendario laboral de 2026, con 9 festivos comunes para toda España

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  6. 6 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  7. 7 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  10. 10

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo