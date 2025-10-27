Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este lunes

Resumen de los principales vídeos del lunes, 27 de octubre de 2025

SUR

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:33

Comenta

Resumen de las principales vídeos de hoy en SUR.es

Jorge Paradela ha presentado los proyectos estratégicos de su departamento en un coloquio con el director de este periódico, Manolo Castillo

El consejero de Industria y Energía debate sobre la escasez de redes eléctricas en un foro de SUR en Málaga

La Junta de Andalucía comienza este lunes, 27 de octubre, a través de la Dirección General de...

Andalucía comienza este lunes a vacunar frente a la gripe y la Covid-19 a mayores de 60 años

La portavoz de la asociación Nuestro Corazón por Bandera, Mónica Mogica, ha denunciado la falta...

Familiares de guardias civiles protestan por la falta de medios frente al narcotráfico

El uso de biomarcadores ha supuesto un antes y un después en el tratamiento del cáncer. Estas...

Expertos destacan el papel esencial de los biomarcadores en el tratamiento del cáncer

La factura electrónica se convierte en un factor clave para el crecimiento de las pymes...

La factura electrónica es clave para el crecimiento de las pymes españolas

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y la...

Junta y Ronda sellan colaboración para la gestión del Camino del Desfiladero y la Garganta Tajo

Javier Barriga: «Los viajes de las estrellas en jets privados es un mito; los aviones son herramientas de trabajo»

Javier Barriga: «Los viajes de las estrellas en jets privados es un mito; los aviones son herramientas de trabajo»

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el...

Puigdemont: No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya

La Virgen de la Trinidad sale a la calle por el 25º aniversario de su coronación canónica

La Virgen de la Trinidad sale a la calle por el 25º aniversario de su coronación canónica

Rosalía ha publicado este lunes Berghain, el primer adelanto de su nuevo álbum, Lux, que...

Así suena Berghain: el primer adelanto del nuevo álbum de Rosalía

