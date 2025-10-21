Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este martes

Resumen de los principales vídeos del martes, 21 de octubre de 2025

SUR

Martes, 21 de octubre 2025, 20:14

Las obras del metro de Málaga cambian el tráfico en Santa Elena y Martínez Maldonado

Suma, la jornada que une la cultura con empresas malagueñas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la próxima...

Andalucía aprueba la próxima semana presupuesto récord en 2026 con 51.597 millones

Rescatan a varios pasajeros atrapados en una atracción en la Feria de San Pedro Alcántara

El siniestro, registrado a la altura de Nagüeles, ha obligado a cerrar el carril izquierdo y está generando retenciones también en la a-355, desde Ojén

Un accidente complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta

El encuentro, se ha centrado este año en los desafíos de la sucesión y del relevo generaciona

Así ha sido la nueva edición del Foro de Empresa Familiar

Con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, la Sociedad Española de Investigación Ósea y del...

La cuarta enfermedad crónica de mayor impacto en España son las fracturas osteoporóticas

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales,...

El Congreso cita a Mazón el 17 de noviembre tras escuchar a las víctimas de la dana

La transformación digital es un proceso imparable dentro de los sectores de banca y seguros. Así...

La digitalización es un proceso imparable en banca y seguros

