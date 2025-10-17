Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del viernes, 17 de octubre de 2025

SUR

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:14

Explora los vídeos más relevantes de la jornada en SUR.es mediante nuestra breve pero informativa descripción, manteniéndote al tanto de los acontecimientos visuales destacados.

Top 50
    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  7. 7 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  8. 8 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  10. 10 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca

