La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del sábado, 11 de octubre de 2025

SUR

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:17

Cuatro de los ocho españoles que viajaban en la última flotilla con ayuda para Gaza interceptada...

Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel regresan a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el lunes 13 de octubre a la ceremonia de...

Sánchez acudirá el lunes en Egipto a la firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

La dana Alice está provocando lluvias torrenciales este sábado en la Comunidad Valenciana, Murcia...

La dana Alice provoca lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares

A partir de 2026 deben usar el software oficial pero la norma de facturar digitalmente no entrará en vigor, como mínimo, hasta octubre de 2027

La factura electrónica para los autónomos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado este sábado al consenso para aprobar...

Illa apela al consenso para aprobar unos Presupuestos ambiciosos y con una mirada social

Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,...

El novio de Ayuso dejó al jefe de gabinete la decisión de difundir el correo del fiscal

Melque, ese conjunto mozárabe edificado a finales del siglo VIII que pudo ser la catedral de la...

Melque, el yacimiento mozárabe que tiene las claves para entender el alto medievo peninsular

La IV Carrera Contra el Suicidio ha reunido este sábado a 1.000 personas en el parque Juan Carlos...

La IV Carrera Contra el Suicidio reúne a unas 1.000 personas en el parque Juan Carlos I

El coordinador de la Feria Internacional del Disco, Pedro Terrassa, ha destacado este sábado el...

La Feria Internacional del Disco de Madrid reúne 60 empresas y espera cerca de 5.000 visitantes

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  6. 6 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  7. 7

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  8. 8 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  9. 9 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  10. 10

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

