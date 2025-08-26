Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los test covid vuelven a ser un producto solicitado en las farmacias. SUR

Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»

Profesionales confirman un pico de covid, señalan como causa el aire acondicionado, pero dejan claro que el cuadro de síntomas es suave

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 26 de agosto 2025, 00:22

Sol, playa y coronavirus. Si los primeros dos elementos son algo inseparable al verano en la provincia de Málaga, el último está metiendo cabeza a ... base de estornudos, picores de garganta y sensaciones de malestar que salpican las consultas de urgencias estos días. En estos momentos es probable que alguien de su entorno esté enredado en un proceso vírico y no, no es solo algo subjetivo. Fuentes oficiales del Hospital Regional y más profesionales confirmaron a SUR una clara incidencia al alza de casos de coronavirus y casos de gripe.

