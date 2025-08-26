Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»

Sol, playa y coronavirus. Si los primeros dos elementos son algo inseparable al verano en la provincia de Málaga, el último está metiendo cabeza a ... base de estornudos, picores de garganta y sensaciones de malestar que salpican las consultas de urgencias estos días. En estos momentos es probable que alguien de su entorno esté enredado en un proceso vírico y no, no es solo algo subjetivo. Fuentes oficiales del Hospital Regional y más profesionales confirmaron a SUR una clara incidencia al alza de casos de coronavirus y casos de gripe.

Anhelar la manta en agosto ya es un primer síntoma en sí mismo. De ahí a la farmacia solo hay un paso y es lo que están haciendo muchos malagueños. «Los test para detectar el covid se están vendiendo otra vez. Lo estamos notando todo el mes de agosto», señala Asunción Pérez de la Masa, propietaria de una farmacia en la capital. «Es recomendable, sobre todo, para aquellas personas que tienen mayores a su cuidado», añade.

El coronavirus y los test correspondientes ya no generan la expectación a la que acostumbraban en la pandemia, cuando el tiempo de espera hasta la certeza generaba verdadera ansiedad en algunas personas. Esto explica también como en los últimos tiempos el covid se ha normalizado hasta convertirse en una incidencia vírica que ya forma parte de la rutina de una sociedad. «El coronavirus del verano es la nueva gripe», resalta un médico de familia del Hospital Regional con muchos años de experiencia.

Una joven sostiene un test para detectar el covid. SUR

En un contexto de pasar tiempo al aire libre, la pregunta que surge es cómo pueden aumentar los casos de covid, que como se sabe es un virus respiratorio. La respuesta la da el médico de familia y vicepresidente del Colegio de Médicos, José Antonio Trujillo. «Con los calores, la gente se junta más en los sitios donde hay aire acondicionado. Cerramos los lugares para mantener el frío, pero la incidencia aumenta porque el aire acondicionado aumenta la transmisión», señala Trujillo.

Según las fuentes consultadas del Colegio de Médicos de Málaga, «la incidencia está al alza». Esto se traduce en más molestias respiratorias, aunque con una evolución favorable. En todo caso se matiza que la incidencia es leve si se compara con otros picos del pasado. La variante circulante del coronavirus es la denominada 'XFG' y está presente en la región, sin provocar gravedad, pero sí más contagios.

Actualización

La Consejería de Salud está actualizando en estos momentos sus cifras. En Málaga capital, la feria sí se contempla como un hecho social que haya podido catapultar el número de contagios. Aunque es probable que el mencionado aumento de casos también se vea en los fríos números, la idea que se transmite es la de tranquilidad. Por el momento, nada sugiere que los casos de coronavirus estén acompañados de síntomas de gravedad.

Las mismas fuentes recuerdan que las vacunas administradas a los malagueños en la anterior campaña de vacunación protege con la actual variante del covid. El coronavirus como un espejismo de lo que en algún momento fue.