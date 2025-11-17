Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francis Salado, presidente de la Diputación, en el centro, en el pleno de este lunes. Salvador Salas

El 75% de los recursos transferidos por la Diputación va a municipios menores de 20.000 habitantes

El presidente Francis Salado responde a la oposición, que dice que la institución tiene abandonados a los municipios más pequeños

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40

El presidente de la Diputación, Francis Salado, en su intervención de cierre del debate previa a la votación de las cuentas públicas de la institución, ... tiró de números para contraatacar a la oposición que dice que los presupuestos abandonan a los pueblos pequeños. Según las cifras que proporcionó Salado, entre 2019 y 2025 los ayuntamientos han recibido de la Diputación 588,5 millones de euros, de los que 442 millones, el 75,1% del total, ha ido a parar a municipios menores de 20.000 habitantes. Si se circunscriben las cifras a este año 2025, lo transferido a los municipios más pequeños llega al 81%, a los 51,45 millones de los 63 millones en total, siempre según cifras de Salado.

