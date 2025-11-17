El 75% de los recursos transferidos por la Diputación va a municipios menores de 20.000 habitantes

El presidente de la Diputación, Francis Salado, en su intervención de cierre del debate previa a la votación de las cuentas públicas de la institución, ... tiró de números para contraatacar a la oposición que dice que los presupuestos abandonan a los pueblos pequeños. Según las cifras que proporcionó Salado, entre 2019 y 2025 los ayuntamientos han recibido de la Diputación 588,5 millones de euros, de los que 442 millones, el 75,1% del total, ha ido a parar a municipios menores de 20.000 habitantes. Si se circunscriben las cifras a este año 2025, lo transferido a los municipios más pequeños llega al 81%, a los 51,45 millones de los 63 millones en total, siempre según cifras de Salado.

En cuanto a los fondos incondicionados, a municipios menores de 20.000 habitantes han llegado 281 millones de los 375 millones en total presupuestados entre 2019 y 2025.

Subvenciones

En sentido semejante puso sobre la mesa cifras de subvenciones: de los 7,17 millones presupuestados este año hasta la fecha, 5,69 millones corresponden a municipios por debajo de los 20.000 habitantes. Y enumeró ejemplos de actuaciones en municipios gobernados por parte de partidos de la oposición, también para sacudirse la crítica de «sectarismo» que por ejemplo le lanzó el PSOE. A Istán, gobernado por Con Andalucía, se le ha otorgado una subvención de 700.000 euros para cubrir su pista deportiva; a Serrato, con alcalde socialista, se le han transferido 400.000 euros en subvenciones para un proyecto parecido; mientras que en el caso de Casarabonela (PSOE) se han aportado 100.000 euros para un pabellón deportivo cubierto.

Otros apoyos a los municipios del interior

Salado también recordó que para mejorar la situación de los pueblos pequeños también se está ejecutando el plan Vía-ble, que está logrando recortar notablemente los tiempos de desplazamiento de los vecinos en zonas como la Serranía de Ronda, la Axarquía, la comarca de Antequera y el Valle del Guadalhorce; y se está desarrollando el plan para uso de biomasa en centros públicos, colegios o ambulatorios, que a la vez que crea empleo en estos municipios, mantiene limpios los bosques para evitar incendios. También, contra las críticas de la oposición, que censura que haya más presupuestos para iglesias que para otras materias, Salado afirma que este plan, dotado con 8 millones de euros, va a crear mucho empleo y va a retener población en esos municipios.

El presidente de la Diputación también se refirió a los 153 millones de euros dedicados a actuaciones hídricas desde 2019 y a los 107 millones invertidos en el mismo periodo para mejorar la movilidad en el interior de la provincia.