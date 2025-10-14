Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de los proyectos con las asociaciones involucradas y representantes de la Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa', este martes en La Noria. Sur

Quince iniciativas malagueñas reciben apoyo para la innovación digital en la provincia

Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa' aúnan fuerzas para reducir la disparidad tecnológica y promover la integración social en el territorio malagueño

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 14 de octubre 2025, 19:35

Pocas personas conciben su día a día sin tecnología. Pero muchas están alejadas de ella por los bajos recursos económicos o incluso formativos. Es por ... eso que en Málaga hay, desde hace años, un colectivo de personas que se vuelca para que el avance digital pueda llegar a los medios más rurales de la provincia. Este año se suman quince nuevos proyectos a esta lucha por la innovación social digital gracias a la alianza entre la Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa', un acuerdo que cumple once años de apuesta por la tecnología desde el centro de innovación social La Noria. Allí mismo se han presentado este martes los proyectos seleccionados que recibirán la ayuda de los 300.000 euros destinados en el acuerdo a estas iniciativas que ofrecen soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos sociales en Málaga.

