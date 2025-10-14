Quince iniciativas malagueñas reciben apoyo para la innovación digital en la provincia

Pocas personas conciben su día a día sin tecnología. Pero muchas están alejadas de ella por los bajos recursos económicos o incluso formativos. Es por ... eso que en Málaga hay, desde hace años, un colectivo de personas que se vuelca para que el avance digital pueda llegar a los medios más rurales de la provincia. Este año se suman quince nuevos proyectos a esta lucha por la innovación social digital gracias a la alianza entre la Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa', un acuerdo que cumple once años de apuesta por la tecnología desde el centro de innovación social La Noria. Allí mismo se han presentado este martes los proyectos seleccionados que recibirán la ayuda de los 300.000 euros destinados en el acuerdo a estas iniciativas que ofrecen soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos sociales en Málaga.

Desde formar en seguridad o revitalizar el oficio de la redería en la Axarquía hasta el uso de ordenadores para personas con demencia en la Serranía de Ronda o murales inmersivos al aire libre en Cortes de la Frontera. La variedad de los proyectos es amplia, pero todos están centrados bajo cuatro objetivos: brecha digital, sostenibilidad ambiental, equilibrio territorial y empleabilidad e inclusión social. «Estamos en un momento positivo en cuanto al mundo digital y la tecnología; puede ser duro para quien se quede atrás, pero por otro lado hay oportunidades como estos proyectos, que igualan las posibilidades porque igualan alternativas y accesos», defendió el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra.

Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa' impulsan proyectos sociales con una inversión millonaria y once años de colaboración

Esta edición incorpora «una importante novedad»: la mentorización personalizada para cada proyecto. «Esto permitirá definir indicadores de impacto social claros y medibles», destacó el presidente de la Diputación, Francisco Salado. «Seguimos dando prioridad a proyectos sociales que arriesgan y apuestan por la innovación para encontrar soluciones a los retos actuales de la sociedad malagueña», apuntó el subdirector general de Fundación 'la Caixa', Marc Simón. La alianza entre la Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa' alcanza su undécima convocatoria con un recorrido necesario tras impulsar 210 proyectos con una inversión de más de tres millones de euros en estos años.

Los proyectos

-La Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnología (AAGIT) desarrollará 'EmpoderaTech Rural', un proyecto que forma a mujeres y jóvenes del medio rural en herramientas digitales y emprendimiento tecnológico, incluyendo ciberseguridad, comercio digital y agricultura de precisión. Trabajará además la puesta en marcha de una red de mujeres tecnólogas del medio rural.

-La Fundación Marcelino Champagnat llevará a cabo 'IA en Familia', orientado a reducir la brecha digital en familias de municipios rurales mediante formación en inteligencia artificial aplicada a la educación y la convivencia intergeneracional. Selecciona y forma a jóvenes en pedagogía e IA para impartir talleres, promoviendo su posterior contratación para impartir talleres familiares.

-La Asociación Plataforma Comunicación Color Comunitaria desarrollará 'Valle Genal Media 2', con el que busca consolidar y ampliará el centro de comunicación rural desarrollado en la primera fase, fomentando la participación ciudadana en la creación de pódcast y contenidos audiovisuales sobre retos sociales, con formación en producción digital y gamificación.

-La Unión de Agricultores y Ganaderos de Málaga (UAGA-COAG) desarrollará 'TierraTur', una app que guía al turista por municipios rurales, conecta con productores locales y digitaliza el acceso a cultura e historia, fomentando un turismo sostenible y la economía circular, y fortaleciendo la conexión entre turismo y sector primario.

-La Asociación Holas pondrá en marcha 'Metamorfosis Plateada', transformando el papel de las personas mayores en el entorno digital, convirtiéndolas en creadoras de conocimiento mediante talleres intergeneracionales, formación digital y producción audiovisual, preservando saberes tradicionales y reforzando la identidad comunitaria.

-La Asociación Nueva Rara Avis llevará a cabo 'Conexión Rara', un proyecto que une arte contemporáneo, tecnología y alimentación sostenible en Villanueva del Rosario, conectando artistas internacionales y comunidad local mediante realidad aumentada e inteligencia artificial, promoviendo un uso responsable de la tecnología.

-La Asociación Amigos de Europa desarrollará 'ConectARTE a lo Rural', aplicando arte y herramientas digitales en un museo al aire libre de Cortes de la Frontera y creando una plataforma online que conecta a artistas emergentes con municipios pequeños para crear un nuevo atractivo cultural y turístico.

-La Fundación Cesefor desarrollará la plataforma digital del primer concurso nacional Málaga Bio, sobre bioconstrucción con materiales naturales y biobasados para la promoción social de una nueva forma de construir en Málaga y España promoviendo la economía circular. La iniciativa conecta a profesionales del sector y visibilizará buenas prácticas inspiradoras.

-La Asociación La Casa Amarilla pondrá en marcha 'INNOVRED: Tradición e Innovación en la Redería', que busca revitalizar el oficio de la redería en la Axarquía, formando a colectivos vulnerables en fabricación y mantenimiento de redes de pesca. Combina patrimonio cultural, economía azul, innovación digital e inclusión social, fomentando procesos participativos e intergeneracionales.

-La Fundación Aula del Mar Mediterráneo pondrá en funcionamiento una fuente acuapónica como proyecto piloto, replicable en zonas rurales. Estas fuentes integran sostenibilidad ambiental, social y económica, en cuanto a la gestión sostenible del agua, del espacio, de la energía, y del uso de especies autóctonas.

-Fundatul, Fundación de Apoyo y Asistencia Personal, desarrollará 'Turismo Inclusivo Smart', un proyecto para formar e insertar laboralmente a personas con diversidad funcional en el sector del turismo rural accesible y digital, reduciendo la brecha digital y dinamizando la economía local en la Sierra de las Nieves.

-La Fundación Autismo Sur llevará a cabo 'Tree Hub', que capacitará a personas con Trastorno del Espectro Autista en gestión de infraestructuras sostenibles y tecnologías verdes, combinando sensores, paneles solares e inteligencia artificial para mejorar entornos urbanos y favorecer la inserción laboral en el empleo verde.

-La Asociación Rondeña del Alzheimer (AROAL) implementará el proyecto 'Rehabilitación Neurocognitiva en la Serranía de Ronda', un programa asistido por ordenador para personas con deterioro cognitivo o demencia inicial, que busca mantener la autonomía personal y fomentar la interacción social.

-La Asociación Taller de la Amistad desarrollará un proyecto de innovación e inclusión en gestión de residuos electrónicos (RAEE), ofreciendo formación a personas con discapacidad intelectual para su inserción laboral, junto con la creación de una red de recogida en la Axarquía Oriental.

-La Asociación AMIDIS de Mollina desarrollará 'AMIDIS Digital', que impulsa la inclusión social y educativa de personas con diversidad funcional en zonas rurales mediante el uso de tecnologías digitales. Integra logopedia, fisioterapia, psicología y trabajo social, adaptándose a los ritmos y necesidades individuales.