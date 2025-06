El PSOE de Málaga respalda la intención de Pedro Sánchez de agotar la legislatura

Matías Stuber Sábado, 14 de junio 2025, 00:25 Comenta Compartir

Hay homenajes con fundamento que, por circunstancias del momento, quedan enrarecidos. Este viernes se pudo comprobar con el que realizó el PSOE de Málaga a los cuatro eurodiputados que ha tenido el partido, aprovechando que se cumplen 40 años desde que España entró en la Unión Europea.

La cita era en la Sociedad Económica de Amigos del País, donde el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, recibió a Magdalena Álvarez y Juan Fraile, y estaba previsto también reconocer a Pedro Aparicio y Francisco Oliva. Ya en la comparecencia ante los medios, previa al homenaje, se percibían caras de circunstancia.

El ánimo está bajo mínimos en el PSOE de Málaga, como reconocieron algunos cargos, tras la dimisión de Santos Cerdán y el informe de la UCO que precipitó su caída y que ahora pesa como una losa. A pesar de todo, Aguilar quiso transmitir cierto optimismo y ganas de seguir adelante. Por lo pronto, en el PSOE de Málaga brindaron un respaldo absoluto a Pedro Sánchez y su intención de agotar la legislatura.

«Apoyamos por completo la decisión del presidente del Gobierno», resaltó el secretario general del PSOE de Málaga y expuso como argumentos para la continuidad la implantación de «unas políticas que están beneficiando a la inmensa mayoría de ciudadanos de este país». Aguilar, que lidera a los socialistas malagueños desde febrero, tiró de «cifras récord en la economía» y «cifras récord en el empleo» para justificar que la legislatura no se merece un fin abrupto.

Santos Cerdán, hasta ahora secretario de organización del partido, representa una pieza mayor. Que esté vinculado ahora a un caso de supuesta corrupción salpica al PSOE y contamina a todas las federaciones que se reparten por la amplia geografía española. Los tiempos judiciales auguran, por otra parte, un goteo constante de informaciones y estados de opiniones que van a ser difíciles de obviar.

Por ello, las palabras del secretario general del PSOE de Málaga, cuando fue preguntado si lo ocurrido en Madrid acabará afectando al PSOE en Andalucía, también sonaban un poco a dar una patada al balón para coger un poco de aire.

«Lo que veo en el Parlamento nos va a motivar mucho más para seguir convenciendo a la gente de que es necesario un cambio en Andalucía. Tenemos a un gobierno del PP que está socavando los cimientos de los servicios públicos esenciales de la gente», apuntó.

Quedó claro que el PSOE de Málaga, a pesar de todas las proclamas, ha asumido la gravedad del momento. «Puedo hablar por cualquier socialista y puedo decir que el ánimo es un ánimo apesadumbrado. Nadie esperaba que el secretario de organización tuviera que dimitir por estar supuestamente implicado en un proceso como el que está», dijo su líder.

Preguntado por si cree que algunos jueces están trabajando de manera activa para perjudicar al Gobierno, Aguilar dejó caer que hay actuaciones que permiten, al menos, albergar esta sospecha. «Como abogado y jurista puedo decir que hay resoluciones judiciales que nunca había visto. En mis 40 años de ejercicio profesional no había visto un ejercicio de presunciones y deducciones sin pruebas que lleva a procesar a una persona. A mí me está sorprendiendo», expresó.

Magdalena Álvarez

En este contexto, cobraban más interés si cabe las valoraciones de Magdalena Álvarez. La exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, que fue absuelta por un delito de prevaricación en el caso de los ERE, vivió en sus propias carnes el sufrimiento de una pena que el Tribunal Constitucional estimó sin fundamento.

«Lo primero que voy a decir es que yo, aún, francamente, no me creo que eso haya sido así. Y no voy a juzgar a nadie y eso no significa que defienda ni ataque a nadie», explicó que se basará en el futuro recorrido judicial de la causa que implica a Santos Cerdán para emitir un juicio. En todo caso, dejó claro lo siguiente: «Cualquier cargo público que se aproveche de su situación para mí no es un socialista, es un oportunista».