El PSOE de Málaga se pone el mono electoral para el cambio en Andalucía y la provincia

El PSOE de Málaga celebró este viernes por la tarde, en la antesala del Puente del Pilar, el primer comité provincial desde que el pasado ... marzo Josele Aguilar fue elegido líder de los socialistas. Una cita en el máximo órgano del partido entre congresos que sirvió para que los socialistas se pongan el mono electoral ante la inminencia del inicio del ciclo de citas con las urnas –las primeras, las andaluzas, serán entorno a mayo o junio de 2026 si no hay adelanto, a las que seguirán las municipales y generales de 2027–. Así se desprende de los mensajes del propio secretario general como del hecho de que se completara la composición de la Comisión de Listas, que presidirá el secretario de Organización, José Bernal.

Una cita con las urnas que los socialistas afronta con el objetivo de que propicien el cambio, en primer lugar, en Andalucía, y posteriormente, en Málaga. De ahí que Aguilar insistiera en que los comicios autonómicos son una primera vuelta de las municipales y por ello llamara al PSOE malagueño a centrar «todos sus esfuerzos» en recuperar el gobierno de la Junta y llevar a María Jesús Montero al palacio de San Telmo.

«No perdamos ni un minuto en otra tarea que no sea convertir a María Jesús Montero en presidenta de la Junta. Todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía, deben centrarse en ganar las elecciones andaluzas. No podemos defraudar a quienes están sufriendo las políticas del PP. Andalucía merece más. Las mujeres y los hombres de esta tierra merecen un gobierno que los cuide, que los escuche y que cumpla. Y juntos, de la mano de María Jesús Montero, vamos a conseguirlo», proclamó.

Críticas por los fallos en los cribados del cáncer

En este sentido y tras la crisis por el fallo en los cribados del cáncer de mama, el secretario general exigió a Juanma Moreno, que aclare cuántas mujeres con cáncer en la provincia se han visto afectadas por «su gestión negligente» y consideró que «no ha sido suficiente» la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, porque «el problema no son los consejeros sino quien los nombra».

Aguilar reprochó a Moreno el «desmantelamiento» de los servicios públicos en Andalucía y advirtió de que el PP «se ha radicalizado» ante el avance de Vox. «El PSOE es el único dique contención a la derecha y la extrema derecha», afirmó.