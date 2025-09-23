Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un detalle del proceso de secuenciación de tumores. SUR

Un proyecto de la Fundación Unicaja y la AIOM permite secuenciar a 157 pacientes pediátricos con cáncer

Más de una decena de niños del Hospital Materno Infantil de Málaga en situación de enfermedad avanzada o con opciones terapéuticas limitadas han podido acceder a tratamientos personalizados

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:56

El proyecto de secuenciación de tumores pediátricos con pacientes de la provincia de Málaga en el que colaboran la Fundación Unicaja y la Asociación para ... la Investigación Oncológica Malagueña (AIOM) ha logrado secuenciar de forma satisfactoria a un total de 157 pacientes. Ello significa que se ha determinado el orden exacto de las bases químicas del tumor con el fin de identificar las mutaciones genéticas que impulsan la enfermedad, comprenderla y optar por terapias dirigidas y personalizadas para el tratamiento de los pequeños.

