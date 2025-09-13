Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los premiados, con el alcalde y miembros de la corporación municipal.

Los premiados, con el alcalde y miembros de la corporación municipal. Salvador Salas

Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad

El Ayuntamiento entrega unos galardones que reconocen a entidades y profesionales que contribuyen a la convivencia y a la prosperidad

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:11

La Casona fue una fiesta esta noche de viernes. Una fiesta de inicio de curso y de celebración de «valores que contribuyen a garantizar la ... convivencia en armonía y desarrollo social», que son los que reconoce el Ayuntamiento con los Premios Ciudad de Málaga cada año a protagonistas de la sociedad civil en ocho ámbitos diferentes. Cada uno de los galardonados recibió la reproducción de un Atlante, un personaje mitológico al que el dios Zeus condenó a cargar la Tierra sobre sus hombros. Esta figura forma parte de la fachada del consistorio malagueño y aquí alude al papel de la ciudadanía como sostén efectivo del desarrollo de la urbe. La fiesta de este viernes en el Ayuntamiento celebró, por tanto, el protagonismo y el empuje que siempre ejerce la sociedad civil.

