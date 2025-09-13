Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad

La Casona fue una fiesta esta noche de viernes. Una fiesta de inicio de curso y de celebración de «valores que contribuyen a garantizar la ... convivencia en armonía y desarrollo social», que son los que reconoce el Ayuntamiento con los Premios Ciudad de Málaga cada año a protagonistas de la sociedad civil en ocho ámbitos diferentes. Cada uno de los galardonados recibió la reproducción de un Atlante, un personaje mitológico al que el dios Zeus condenó a cargar la Tierra sobre sus hombros. Esta figura forma parte de la fachada del consistorio malagueño y aquí alude al papel de la ciudadanía como sostén efectivo del desarrollo de la urbe. La fiesta de este viernes en el Ayuntamiento celebró, por tanto, el protagonismo y el empuje que siempre ejerce la sociedad civil.

Los premiados en esta edición fueron Jorge González Sánchez, director del AC Hotel by Marriot Málaga Palacio; Torsa Global; Luis Fernando Martínez, fallecido después de la fecha en que se falló el premio, que fue director de AT4 Wireless y pionero en el Málaga Tech Park; el artista Jorge Rando; las Hermanas de la Cruz; UNED Málaga; y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción. El acuerdo de gobierno para otorgarles el galardón fue ratificado por unanimidad en el Pleno municipal de julio. Son todos nombres que representan a cientos, afirmó como colofón el alcalde, Francisco de la Torre, que tenía la voz bastante tocada (aunque dijo que la tenía peor todavía el jueves): «Que este acto de señalar los méritos nos llene de orgullo y satisfacción y dé estímulos», arengó, para poner fin a una jornada maratoniana, con cita con Núñez Feijóo y Juanma Moreno incluida.

Ampliar Salvador Salas

A partir de las nueve de la noche estaban convocados los invitados, que fueron recibidos por una iluminada fachada de La Casona y, ya en su interior, con sus mejores galas, fueron pasando por el photocall, instalado en la entrada. Todo el mundo que es alguien en Málaga estaba ahí. Asistían, por ejemplo, dos consejeras de la Junta, la de Economía, Carolina España, y la de Cultura, Patricia del Pozo. También, artistas como María del Monte o Diana Navarro. Representantes de los empresarios, el presidente de Unicaja, Isidro Rubiales, o el subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas. Tras una primera foto de familia del alcalde con los premiados, salieron todos juntos -porque el evento fue en el exterior del Ayuntamiento- al ritmo de una música triunfal, épica, como de película a cargo de la Málaga Brass Band.

Ampliar El subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Salas; la consejera de Economía, Carolina España; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Salvador Salas

La ceremonia de entrega de galardones como tal arrancaba pasadas las nueve y media de la noche. En primera fila, el primer edil, la concejala Teresa Porras y los portavoces socialista, Daniel Pérez, y de Con Málaga, Toni Morillas, ataviada con motivos de la kufiya palestina. Y lo primero, un homenaje al poeta Rafael Pérez Estrada cuando se cumplen 25 años de su muerte, cuya voz fue reproducida por Inteligencia Artificial recitando un poema sobre Málaga, esa ciudad que a sus ojos es «mitad jazmín y mitad brisa».

El maestro de ceremonias, el periodista malagueño afincado en Madrid Jorge Gallardo, puso en valor que son premios decididos por unanimidad en estos tiempos en que el acuerdo muchas veces brilla por su ausencia. Cada premio lo entregó el alcalde de Málaga acompañado por el concejal responsable de cada una de las áreas. Gallardo guió la gala con brío y gracia. Y los premios estuvieron salpicados por actuaciones musicales de becados de la Fundación Málaga, el coro Sancti Petri o el conservatorio superior de danza.

«Al turismo, siempre, una sonrisa», dijo Jorge González Sánchez, director del AC Hotel by Marriot Málaga Palacio

El primer premio de la noche, dedicado a reconocer a personas o instituciones importantes en el universo turístico, fue para Jorge González Sánchez, director del AC Hotel by Marriot Málaga Palacio, debido a su carácter entregado al mundo del turismo y a su compromiso social y solidario con la ciudad. Además, bajo su dirección, el hotel se ha consolidado como un referente en la industria turística de la Costa del Sol y en un punto de encuentro emblemático de Málaga, como durante el festival de cine. Jorge González Sánchez compartió el premio con los trabajadores del hotel y mostró su compromiso de seguir trabajando por esta ciudad a la que tanto ama. E hizo una glosa de lo que es ser turista en Málaga: «Escuchar la gracia de las murgas en Carnaval», «vivir la pasión de toda una ciudad en la calle un trinitario Lunes Santo», «disfrutar de su gente, de sus calles, de sus museos, de sus fiestas de verdiales, de su farola». Y concluyó: «Al turismo, siempre, una sonrisa».

Ampliar Jorge González Sánchez, agradeciendo el premio concedido por el Ayuntamiento. Salvador Salas

El Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio lo recibió Torsa Global, una compañía malagueña especializada en el diseño y fabricación de soluciones de alto nivel tecnológico para los sectores de la industria pesada, la logística, la farmacia, la agroalimentaria y el sector de las energías renovables. Instalada en Málaga en el Tech Park, también se ha expandido internacionalmente, con sedes en Perú, Sudáfrica y el Reino Unido y cuenta con clientes en India o Australia. Un emocionado Mariano Barroso, fundador de la compañía, hizo un homenaje a su esposa: ella era malagueña, se fue a Córdoba, donde lo conoció a él, y, ella, por su amor a Málaga, y él, por su amor a su mujer, se vinieron los dos a la ciudad de la Costa del Sol en 1970. En 1995 nació una compañía que, ahora, dijo citando revistas especializadas, se ha colocado entre las cuatro mejor posicionadas del mundo dentro de su sector: «No sé cómo, pero ahí nos hemos colado». «Torsa Global tiene 150 empleados, la mayoría de ellos de alta cualificación, una gente muy implicada», afirmó, extendiendo el premio a los trabajadores de la empresa.

En este punto, la ceremonia se interrumpió para dar paso a la música: intérpretes becados por la Fundación Málaga tocaron piezas de Aram Khachaturian y de Ennio Morricone. Así transcurrió el evento: cada dos premios, minutos musicales.

«Hemos tenido la gran suerte de haber conocido y haber compartido muchas de sus ilusiones, proyectos, de tantas y tantas cosas», dijo Teresa Luque, viuda de Luis Fernando Martínez, premiado póstumo

Luis Fernando Martínez fue el premiado en la categoría de Innovación y Tecnología. Falleció el 14 de julio de este año, con posterioridad a la fecha en que se dio a conocer el fallo. Según explicó el sherpa de la gala, el alcalde telefonea a cada premiado y al poco de recibir la llamada, murió. Entre sus méritos destaca que fundó CETECOM, embrión del AT4 Wireless, pionero en el Málaga Tech Park, que llegó a alcanzar una facturación anual superior a los 30 millones de euros. Fue reconocido por la Universidad de Málaga con la Medalla de Honor en 2025 por su compromiso académico y la transferencia tecnológica. Y además fue presidente de la antigua patronal de empresas tecnológicas. El premio lo recogió su viuda, Teresa de Luque, visiblemente emocionada: «Hemos tenido la gran suerte de haber conocido y haber compartido muchas de sus ilusiones, proyectos, de tantas y tantas cosas. Nuestro más sincero agradecimiento por este reconocimiento a la excelente, valiente y gran persona que era y es Luis Fernando».

Ampliar Salvador Salas

«El club ha conseguido algo muy importante: el orgullo de pertenencia a esta ciudad»

El galardón que reconoce a personalidades o instituciones del mundo del deporte en esta ocasión fue para Antonio Jesús López Nieto. De él el jurado valoró su amplia trayectoria de gestión deportiva, especialmente como presidente de Unicaja Baloncesto. En la temporada 2024/2025, por ejemplo, ha conseguido cuatro títulos, lo que supone un hito histórico a nivel tanto nacional como internacional. López Nieto reiteró el mensaje inicial del conductor de la gala: «Hace falta en muchos terrenos ponernos de acuerdo, enhorabuena por el consenso en la concesión de los premios». Y agregó ya en su agradecimiento por el galardón: «Aunque yo lo recojo, creo que en los premios siempre hay un equipo, y más en el deporte», y recordó a todos los estamentos del club, además de a sus patrocinadores, como Unicaja, a punto de cumplir medio siglo como tal. Y presumió también: «El club ha conseguido algo muy importante: el orgullo de pertenencia a esta ciudad».

A continuación, el público pudo disfrutar de danza del conservatorio superior, fue un espectáculo grabado porque los artistas iban recorriendo las diferentes estancias y espacios de La Casona. Ahí, guiño a María del Monte, por ejemplo: cualquier día puede pedir permiso para un videoclip en el palacio del Paseo del Parque.

El reconocimiento a la solidaridad recayó a las Hermanas de la Cruz, que en 2025 celebran el 150 aniversario de su fundación por Santa Ángela de la Cruz en Sevilla. Desde su llegada a Málaga en 1931, de la mano del obispo San Manuel González y gracias a la familia Larios, que hizo posible la apertura de su casa actual en la ciudad, las Hermanas han trabajado incansablemente para atender a los más vulnerables. Así que el premio es sobre todo un homenaje a su historia, su misión y su compromiso con los valores de la solidaridad y el servicio. Adela Rubio representó a las Hermanas, que no salen salvo para cumplir con su misión, con la ayuda a los demás. En su nombre, dio las gracias a los malagueños por su «acogida, generosidad, apoyo, implicación y compañía» y a las muchas personas, asociaciones y cofradías que de forma anónima han colaborado con la congregación: «Por eso hemos llegado a familias que necesitaban apoyo material y también espiritual».

«Málaga, una madre que me arropa»

Jorge Rando se alzó con el Premio Ciudad de Málaga a la Cultura por su labor de mecenazgo en la ciudad, además de por su personalidad artística vinculada al neoexpresionismo y sus exposiciones por todo el mundo en las últimas décadas de los años sesenta del siglo XX. También en la capital cuenta con varios hitos: el Museo al Aire Libre de la Catedral de Málaga o el propio Museo Jorge Rando, que es el único de temática expresionista de toda España. Y un dato más: Rando es uno de los pintores occidentales más reconocidos en China, donde ha protagonizado un buen número de muestras. En nombre de Rando, que se encontraba de gira por Europa, en Alemania, recogió el premio Vanesa Díez, la directora de su museo en la capital malagueña, que leyó una carta remitida por el artista: «Quiero agradecer a Málaga este premio que se me concede. Me siento muy honrado y triste por no poderlo compartir allí. Cuando con 19 años me marcho de España me llevo a Málaga conmigo y en mi equipaje, una estampa de la Virgen de la Victoria». Para Rando, Málaga es una madre que lo arropa. Y a esa ciudad dedicó el premio, por acogerle en su seno.

Ampliar Vanesa Díez, directora del Museo Jorge Rando, recogiendo el premio en nombre del artista. Salvador Salas

La gala, conducida de manera muy ágil, tuvo un nuevo intermedio artístico entre premios. En esta ocasión, una actuación del conservatorio superior sobre una canción de Fosforito a su «Málaga la bella».

«La UNED ha permitido y permite que cualquier persona, independientemente de su situación económica, geográfica, física... pueda tener acceso a una educación pública y de calidad»

Llegó el turno del séptimo galardón de la noche. La UNED es la universidad más grande de toda España, la que cuenta con más alumnos, y en Málaga lleva ya medio siglo de dedicación y de democratización del acceso a la educación superior. Y por eso se erigió con el premio a la educación otorgado por el Consistorio. Luis Grau, su director, tras recoger el premio, destacó el papel de la UNED que cumple ya 50 años en Málaga: «Ha permitido y permite que cualquier persona independientemente de su situación económica, geográfica, física… pueda tener acceso a una educación pública y de calidad».

«El jardín subtropical más bonito de Europa»

El último premio de la velada lo recibió la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, que nació en 1995 con el objetivo de promover, estimular y apoyar ese espacio, así como proteger en general la riqueza botánica de Málaga y de su provincia. Cristóbal Martí Jordán, presidente de la Asociación, tras agradecer un premio «colectivo e individual», al señalar a los socios que han dedicado su tiempo voluntariamente a trabajar en el «jardín subtropical más bonito de Europa», instó al alcalde a afrontar el extraordinario reto que tienen las ciudades con el cambio climático, el estrés térmico y la mitigación de las islas de calor, convirtiendo a Málaga en una ciudad líder en zonas y corredores verdes. Concluyó invitando a todos a visitar el jardín en las cuatro estaciones del año: «Siempre sorprende», aseguró.

Con todos los galardones entregados, el coro Sancti Petri interpretó dos clásicos de la música popular, 'Moon River' y 'My way'. Y el alcalde cerró el acto.