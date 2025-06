Cristina Pinto Lunes, 23 de junio 2025, 22:16 | Actualizado 22:55h. Comenta Compartir

La noche más playera del año reunió a miles de personas, desde Manilva a Nerja, desde pequeños a mayores. La Noche de San Juan volvió este 2025 a provocar una noche especial cerca del mar. Daba igual que fuese lunes, la tradición de mojar los pies en el mar a medianoche no quería perderse en la Costa del Sol. Familias, grupos de amigos e incluso los turistas que se encontraron con la festividad durante su viaje: «Nos dijeron en el hotel que esta noche era especial y que la gente iba a cenar a la playa. Eso hemos hecho», explicaron la joven pareja belga de Leon y Adam.

Otros ya tenía la tradición marcada en el calendario. La familia Ramírez no falló a su cita de cada año en Huelin: «Nos venimos a media tarde, merendamos y cenamos y luego vemos los fuegos artificiales», aseguraban hermanos, primos y abuelos con su tinglao montado perfectamente para pasar la velada de San Juan.

Justo allí, en la playa de la Misericordia, la música de Electroduendes ambientó la noche y cuando el reloj marcó las doce todos estaban dispuestos a ver la quema del 'júa' y vivir el espectáculo de fuegos artificiales desde el espigón de La Térmica con 204 kilos de material pirotécnico y una duración aproximada de 14 minutos.

Luego continuó la música. En La Malagueta era toda una fiesta de jóvenes: «Venimos más de 70 desde Córdoba en autobuses», aseguraba Jhonny Alejandro junto a una fila infinita de botellas de tinto de verano y un altavoz que resonaba en toda la playa. A su vez, la otra cara de la noche de San Juan: Teresa y Luis viven en primera línea de playa desde el año 2000 y ya deciden vivir la velada desde el balcón de casa: «Nos damos un paseo pero ya vamos para casa, vemos el ambiente desde allí. Lo importante es que a primera hora de la mañana ya se ve toda la playa limpia», aseguran contentos con la gestión de los operarios.

Noche de reencuentros de amigos de la universidad que ya no pasan la madrugada entera de botellón como hace unos años, pero no perdonan la visita de picnic a la playa para seguir con la tradición. Era el caso del grupo de Irene Puerta e Isa Pérez, que no faltaron a su quedada entre amigos.