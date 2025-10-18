Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una viajera baja por las escaleras en la estación, a pie con la maleta a cuestas. ÑITO SALAS

Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»

El sector turístico de la Costa del Sol advierte de que «no se puede pensar en el futuro tren litoral sin que se mantenga lo que ya hay»

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:25

La avería de las cuatro escaleras mecánicas de la estación del Cercanías en el aeropuerto de Málaga, que llevan más de seis meses paradas (y ... lo que queda), provoca reacciones que van de la preocupación por la imagen, a la indignación de los más perjudicados. Los más críticos son los colectivos de personas con movilidad reducida, que no se explican cómo un mecanismo «vital» como este puede estar tantos meses roto. Mientras, para el sector turístico es una situación que perjudica a su imagen como un destino adaptado a todo tipo de viajeros.

