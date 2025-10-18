Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»

La avería de las cuatro escaleras mecánicas de la estación del Cercanías en el aeropuerto de Málaga, que llevan más de seis meses paradas (y ... lo que queda), provoca reacciones que van de la preocupación por la imagen, a la indignación de los más perjudicados. Los más críticos son los colectivos de personas con movilidad reducida, que no se explican cómo un mecanismo «vital» como este puede estar tantos meses roto. Mientras, para el sector turístico es una situación que perjudica a su imagen como un destino adaptado a todo tipo de viajeros.

«Es inasumible que un elemento de movilidad básico esté averiado durante meses, y que esto no tenga efectos ni consecuencias», denuncia Alfredo de Pablos, coordinador de Málaga Accesible. «Saben perfectamente las consecuencias que esto tiene, pero nadie se hace responsable de esta situación. Con lo cual, ¿qué más da que ocurra? Nos preocupa mucho».

A su juicio, el arreglo de estos elementos «no se puede valorar en términos de dinero, es algo que tiene que funcionar sí o sí porque son críticos para la movilidad de las personas», y recuerda que actualmente, uno de cada tres ciudadanos tiene problemas de movilidad. «Es que no puede ser que algo que es básico esté meses parado, Renfe tiene que justificar muchísimo por qué razón eso no está arreglado en pocos días».

De hecho, contrapone este escenario con el del metro de Málaga, donde cualquier avería de este tipo se soluciona en pocas horas. «Y no estoy hablando de las personas con discapacidad o en silla de ruedas, sino también mayores que tienen que llevar maletas».

Perjuicio a la imagen turística

Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), advierte de que este problema es un motivo de queja reiterado de las asociaciones de personas con discapacidad. «No se le está dando la importancia que realmente tiene desde el punto de vista de la percepción del destino, de la fidelización y de la incomodidad para los pasajeros», advierte.

«En la Costa del Sol estamos apostando mucho por establecimientos y por recursos turísticos que están adaptados a las personas con movilidad reducida; algunos ayuntamientos, como el de la capital, lo hacen de forma clara», reflexiona. «Los establecimientos hoteleros debemos tener los establecimientos reformados y dar calidad para las con movilidad reducida». En cambio, situaciones como esta «no ayudan».

Por otra parte, el vicepresidente de Aehcos lanza un aviso sobre el mantenimiento del Cercanías, en el contexto de los nuevos proyectos ferroviarios: «No podemos reclamar un tren litoral si lo que tenemos no está bien; no podemos seguir pensando en grandes proyectos cuando lo que tenemos no está cuidado ni disponible».

Con todo, el empresario turístico aboga por lanzar un mensaje en sentido positivo: «Tenemos que tener mucha atención en mantener y mejorar las infraestructuras en un estado óptimo para las personas con movilidad reducida. Tenemos que apostar por distinguirnos frente a otros destinos, porque estas son las cosas que nos dan un valor añadido».

Como informó ayer este periódico, las cuatro escaleras mecánicas de la concurrida estación del Cercanías en el aeropuerto de Málaga llevan más de seis meses rotas. Además, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, alega que «se necesitan piezas hechas a medida», y de ahí la tardanza para poder arreglarlas, que todavía se demorará hasta el próximo mes de diciembre.