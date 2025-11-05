Pepe Cobos recibe el Premio Nacional de Hostelería: «Mi gratitud hacia vosotros es infinita»

El empresario Pepe Cobos, alma mater de la bodega El Pimpi, ha recibido el Premio Nacional de Hostelería con un mensaje de agradecimiento a la ... plantilla del negocio al que ha dedicado la mayor parte de su vida. «Mi gratitud hacia vosotros es infinita», ha llegado a decir.

El hostelero nacido en Córdoba, aunque malagueño de adopción, ha recibido la máxima distinción del sector durante una gala celebrada este martes en Castellón. Haciendo alusión a la obra culmen de Miguel de Cervantes, dijo: «Decía Don Quijote a Sancho: amigo Sancho, la ingratitud es el mayor pecado que existe. Y yo digo: mi gratitud hacia vosotros es infinita. Sois mis maestros; de vosotros he aprendido muchísimo y agradezco enormemente a la plantilla, que es la verdadera protagonista de todo esto también».

Cobos ha sido reconocido como Mejor Empresario Hostelero de España, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la hostelería, la cultura y el compromiso social. El hostelero ha acudido acompañado de su familia y del presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y vicepresidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Javier Frutos. El premio fue entregado por Rafael Toledo, director de zona sur de Mahou San Miguel.

Desde 1971

Pepe, ya retirado de la primera línea, comenzó a trabajar con 17 años en Bodegas Campos, y en 1971, junto a Francisco Campos, fundó en Málaga la histórica bodega El Pimpi, hoy convertida en uno de los grandes símbolos culturales, sociales y gastronómicos de la ciudad.

Desde hace más de medio siglo, El Pimpi ha sido pionero en la promoción de los productos de proximidad, la cultura local y la acción social a través de la Fundación El Pimpi, que ha apoyado más de un centenar de proyectos solidarios. Bajo el liderazgo de Cobos y su hija Elena, el establecimiento ha impulsado la sostenibilidad con la creación de la Huerta del Paraíso, donde se cultivan productos propios como el reconocido tomate Huevo de Toro.