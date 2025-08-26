Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las pensiones de Málaga, entre las más bajas de España

Mientras en las provincias vascas las jubilaciones se pagan por encima de los 1.800 euros mensuales, en la costasoleña no llegan a los 1.400 euros

Cristina Vallejo

Martes, 26 de agosto 2025, 13:17

La pensión media de jubilación que se percibe en Málaga es de 1.376,28 euros, de acuerdo con los datos que acaba de actualizar ... el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la nómina que se ha abonado en agosto. Es una cifra que coloca a la provincia costasoleña en el puesto trigésimo primero en el ránking provincial ordenado por cuantía de lo que ingresan las personas jubiladas, que son más de 180.700 en Málaga. Es decir, hay treinta provincias en España donde la pensión media de jubilación es más elevada.

