Las pensiones de Málaga, entre las más bajas de España

La pensión media de jubilación que se percibe en Málaga es de 1.376,28 euros, de acuerdo con los datos que acaba de actualizar ... el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la nómina que se ha abonado en agosto. Es una cifra que coloca a la provincia costasoleña en el puesto trigésimo primero en el ránking provincial ordenado por cuantía de lo que ingresan las personas jubiladas, que son más de 180.700 en Málaga. Es decir, hay treinta provincias en España donde la pensión media de jubilación es más elevada.

Las tres provincias vascas encabezan el ránking: en Vizcaya y Álava los jubilados perciben una pensión media que supera los 1.800 euros, mientras que los guipuzcoanos ingresan 1.781 euros, como promedio. También en Asturias y Madrid se superan los 1.700 euros. En Valladolid, Zaragoza y Guadalajara se encuentra por encima de los 1.600, y ésa es la cantidad que roza en Burgos, mientras que en Barcelona está en los 1.583 euros.

En Andalucía, la pensión media de jubilación más elevada es la que se percibe en Cádiz, con casi 1.550 euros mensuales. Tras la de esa provincia la segunda pensión andaluza más elevada es la de Sevilla, con 1.421 euros; y la tercera, la de Huelva, con casi 1.400 euros.

Esto significa que una persona jubilada en Málaga cobra un 26% menos que una de Vizcaya, provincia que encabeza el listado. Además, la prestación media por jubilación malagueña también se encuentra por debajo del promedio del país, que de acuerdo con la nómina de agosto supera ligeramente los 1.500 euros; en concreto, los jubilados malagueños cobran, de media, un 8,7% menos que la media estatal.

Pero los mayores que se han retirado sí ingresan más que los de otras provincias andaluzas: la pensión de los almerienses, jiennenses y cordobeses oscila entre los 1.240 y los 1.260 euros. Aunque las prestaciones más bajas de todo el país son las que se perciben en dos provincias gallegas, Ourense y Lugo, con 1.082 y 1.172 euros, respectivamente. Así que la pensión malagueña es un 27% superior a la más baja del país.

Salarios y trabajo en la industria

La posición de Málaga en el ránking ordenado por la pensión media de jubilación que se percibe en cada territorio es coherente con una estadística que publicaba la Agencia Tributaria hace unas semanas sobre salarios: ahí la provincia costasoleña ocupa el puesto 32, tiene 31 provincias por delante con sueldos más elevados, según se desprende de las declaraciones de la renta efectuadas en el año 2023, y eso que aquí no están incluidos los territorios vascos, que cuentan con sus propias haciendas.

También se suele vincular la cuantía de las pensiones a la proporción de la población activa dedicada al sector industrial. De acuerdo con los últimos datos del INE, en Málaga sólo supone el 5,3% del empleo, frente a cifras por encima del 20% en La Rioja, Álava, Navarra, Burgos, Castellón o Guipúzcoa.

Mientras tanto, Málaga es la quinta provincia de España con mayor proporción de empleo dedicado al sector servicios, con cerca del 79% de todos los activos, frente al 72,3% del conjunto de España.

Otras pensiones contributivas

Pero las de jubilación sólo son un tipo de pensiones contributivas que abona la Seguridad Social. Entre ellas también se encuentran las de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Teniendo en cuenta todas ellas, que elevan el número de perceptores hasta los 295.000 en Málaga, la pensión media que ingresan sus beneficiarios es de 1.195,30 euros, lo que coloca a la provincia costasoleña de nuevo en el puesto trigésimo del ránking. Las cifras más altas se alcanzan, de nuevo, en Álava y Vizcaya, donde se superan los 1.600 euros. La más baja, mientras tanto, es la de Ourense, donde no se llega ni a los 1.000 euros. La media que se percibe en España es de 1.312,95 euros.

En Málaga, la pensión media por incapacidad permanente es de 1.186,27 euros (1.209 en el país); la de viudedad, de 863,79 euros (en contraste con los casi 936 euros de media nacional); la de orfandad asciende a los 480,65 euros (cuando en España roza los 526 euros); y la de en favor de familiares es de 733,4 euros, como promedio (frente a los 782,54 euros a nivel nacional).