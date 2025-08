De la peluquería de los padres a estudiar ingeniería aeroespacial: brindando oportunidades

Marta Pavón es una joven que acaba de rebasar los 20 años. En una vida anterior, estaba ayudando en la peluquería de los padres. No ... era lo que había soñado, pero el contexto familiar le marcó este camino. La vida de Marta dio la vulta como un calcetín gracias a las becas de grado de la Fundación »la Caixa». Desde su creación hace cinco años, han servido para facilitar el acceso a estudios universitarios a 255 jóvenes. De esta manera, Marta ha pasado de cortar el pelo a estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla. Cuando habla de lo sucedido, se le iluminan los ojos y se percibe que ahora sí está donde siempre ha querido estar, transitando de la obligación a la vocación.

«Durante estos dos primeros años de beca, he cumplido un sueño. He pasado de estudiar en la peluquería de mis padres a estar en la carrera de mis sueños», explica Marta, consciente del giro que ha dado su futuro. «Resumiría lo que me está pasando como la oportunidad y el 'boom' que necesitaba», añade. En estos dos años de carrera, también ha desarrollado una sana ambición, que le ha servido para sobreponerse a las exigencias académicas de una carrera complicada.

«Mis planes para los próximos años de grado son seguir dando el máximo. Pero, sobre todo, también, seguir los pasos de la Fundación y hacer el bien. Me gustaría seguir haciendo el bien, ser referente para otras personas y dar ejemplo a nuevos estudiantes que comiencen tanto la beca como sus estudios», precisa.

Legado

Para mostrar apoyo y reconocimiento a estudiantes como Marta, el presidente de la Fundación »la Caixa», Isidro Fainé, se reunió recientemente con 50 becarios de grado de la convocatoria 2023, que en muchos casos ya han alcanzado el ecuador de sus estudios universitarios.

«Con el programa de Becas de grado abrimos las puertas del futuro a jóvenes con talento que sueñan con transformar su vida a través de la educación universitaria. Promovemos la equidad y la igualdad de oportunidades porque creemos en una sociedad en la que el esfuerzo y el potencial de cada persona, brillen sin barreras», expresó Fainé, que durante el encuentro compartió con los becados «las virtudes que caracterizan a un líder y que, según describió Homero en La Ilíada, son la justicia y el buen criterio; la sabiduría y el consejo; la sagacidad y la cautela, y el valor y la acción».

Los datos en España no dejan lugar a dudas. El 29 % de los universitarios de España necesita apoyo económico para llevar a cabo sus estudios, según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes publicados en 2024. Desde 2021, el programa de Becas de grado de la Fundación »la Caixa» pretende promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria.

El programa, que combina excelencia académica y equidad social, ha hecho posible en sus cinco primeros años que 255 jóvenes con talento y escasos recursos económicos accedan a la universidad. El programa de Becas de grado ofrece a los estudiantes una mensualidad de 750 euros, que les facilita una dedicación a sus estudios plena y a tiempo completo.

Además, los becados reciben una ayuda inicial para adquirir material y equipamiento informático, dotaciones complementarias para estancias internacionales, cursos de idiomas, orientación académica y un programa de formación en habilidades transversales.

La beca también incluye actividades de networking mediante encuentros presenciales y virtuales. Al finalizar el segundo curso de la carrera tiene lugar un encuentro presencial en Barcelona que este año se ha llevado a cabo durante la tercera semana de julio.