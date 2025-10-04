Un paseo por la 'ciudad del olvido' pone en marcha el reloj de la Semana de la Arquitectura

Con el evocador título 'Paseo por la ciudad del olvido. La evolución de la ciudad histórica en sus fachadas' ha dado comienzo una nueva edición, ... y ya van 16, de la Semana de la Arquitectura, organizada por el Colegio de Arquitectos. Ejercía de cicerone, armado de fotos antiguas a modo de toma de perspectiva, para esta ruta el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezúa, un verdadero especialista en recuperar edificios antiguos y saber leer la manera de 'hacerlos hablar'. La cita era en la calle Arco de la Cabeza, a la altura de la Puerta de Antequera. Y eso, por ejemplo, supuso en la ruta inaugural detenerse en un edificio del siglo XIX en el número 38 de Carretería, de esos que en el paseo cotidiano no parecen encerrar un gran valor pero que, en cambio, lo atesoran. Es la filosofía misma del evento: acercar la arquitectura a la sociedad, poner en contexto y dar valor al patrimonio arquitectónico provincial y enseñar cómo los lugares que habitamos pueden mejorar nuestra vida cotidiana.

Habla el arquitecto

Díaz Casado de Amezúa ha trabajado mucho en el entorno Thyssen o la zona de Mártires. O la Plaza San Francisco. O en el hotel Posada del Patio. Y, sobre todo, muestra orgullo por haber estado en el equipo del Palacio Buenavista (Picasso). Ahora está muy centrado en Carretería, Nuño Gómez o Gigantes.

«Siempre me he dedicado al patrimonio del Centro Histórico. Siempre he pensado que estamos de paso, que recogemos un patrimonio que nos ha llegado y tenemos una función social como arquitectos. Tenemos que devolver este regalo a la sociedad. La arquitectura es el paisaje y la vivencia del día a día. Tenemos que entender qué recibimos y qué soltamos con el patrimonio. Todo lo que hago, intervenciones y circuitos, lo hago con este sentido», declara este profesional enamorado de la historia a SUR.

«La ciudad del XVIII se transforma profundamente en el XIX. La ciudad es un constructo social. Es un reflejo de los que la generan», alude en relación al debate actual del modelo del Centro en relación a la sordidez y oscuridad de los años 90. «La identidad del malagueño está siempre en la transformación. Lo que he querido hacer en la Semana de la Arquitectura es contar con varios ejemplos a casas que vamos a arreglar en los próximos años. Todas las casas han sufrido una transformación. La mayor parte de las casas, lo residencial, no ha sido demolida, sino que se han ido transformando. Hay casas del XVIII o del XIX, incluso del XX, en la que nos encontramos que la casa tiene una base muy anterior», incide y subraya que el recorrido de este viernes ha permitido visitar cuatro inmuebles que están siendo o van a ser recuperados.

«Me gusta enfrentar a la gente y enfrentar a las ideas. ¿Qué es Málaga, vestirme de Cenachero? Me gusta contar qué fue Málaga y qué tenemos que hacer desde la arquitectura para preservar la identidad y proyectar la ciudad hacia el futuro. En cada edificio por más humilde que sea hay pistas de cómo fuimos hace cien o doscientos años. Eso permite dejar lo sustancial, quitar lo accesorio y preservarlo. No quiero imponer posturas muy contemporáneas ni tampoco hay que conservarlo todo. Hay mucha falsa identidad hecha desde una memoria ideal, que nos la autofabricamos», añade.

«Quizás nos haga falta un ancla pesada que nos dé una base firme para mover el barco en círculos. Y no hemos sabido encontrar esa identidad ni entenderlos. Al malagueño siempre le ha gustado la transformación. Los materiales se caen y se degradan y tenemos que llegar antes», comenta en relación a trámites relativos al Pepri Centro.

Díaz Casado de Amezúa comenta que muchos clientes extranjeros se enamoran de casas a las que aquí no hemos sabido apreciar. Y menciona ejemplos como la calle Nuño Gómez, parte de la ruta de este viernes.

Jornada de viernes

También este viernes estaba prevista la visita al centro de envejecimiento activo Cohousing Senior Tartessos, con las explicaciones de los arquitectos Julia Herrera, Carolina Rivera y Alberto Arenega (OCWA). Esta vez en la Cala del Moral. Y la visita a la muralla medieval de Málaga, de la mano del historiador Jorge Jiménez Reyes (Cultopía).

Este fin de semana, hay proyectada una actividad por Urbansketchers para dibujar el colegio El Monte, que este año hace un siglo de vida. Y la visita al Museo Jorge Rando con las explicaciones del arquitecto autor de su rehabilitación, José Antonio González Vargas.

Agenda semanal

Ya, a partir del lunes, Día Mundial de la Arquitectura, el abanico se abre aún más con una visita guiada a una vivienda social industrializada en Almargen. La fábrica de cervezas Victoria; una conferencia sobre la Catedral de Málaga y sus cubiertas; cinco plazas del Centro de Málaga; el Club Náutico de Torre del Mar; la sede central de Airzone; la Mezquita de Málaga; la rehabilitación de la portada y pabellón de acceso de los Baños del Carmen; el edificio Mazarí; una notaría en Torrox; la visita guiada a la Universidad UTAMED, de la mano de los arquitectos Nacho Merino y Gonzalo Merino, o el acueducto de San Telmo completan la carta de actividades hasta el día 10.

Como en cada edición, la Semana de la Arquitectura gira en torno al Día Mundial de la Arquitectura. El lema escogido por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para esta efeméride es 'Diseño para la resiliencia'. La UIA llama a los arquitectos de todo el mundo a «mirar más allá de las soluciones cortoplacistas y a adoptar enfoques que refuercen la capacidad del entorno construido para resistir, adaptarse y reconstruirse. La arquitectura debe ir más allá de brindar refugio; también debe promover la equidad y la resiliencia, especialmente en tiempos disruptivos y de crisis».

El Colegio de Arquitectos cuenta con numerosas entidades colaboradoras para articular un completo menú de paseos y visitas. En su página web, los interesados pueden inscribirse.