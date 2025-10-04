Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Díaz Casado de Amezúa explica las claves de la visita a los inscritos durante la primera ruta de la Semana de la Arquitectura. Marilú Báez

Un paseo por la 'ciudad del olvido' pone en marcha el reloj de la Semana de la Arquitectura

El Colegio de Arquitectos programa una completa agenda hasta el viernes que viene en la que es ya la decimosexta edición del evento. El arquitecto Díaz Casado de Amezúa habla de dar vida a edificios 'desahuciados'

Chus Heredia

Chus Heredia

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:59

Con el evocador título 'Paseo por la ciudad del olvido. La evolución de la ciudad histórica en sus fachadas' ha dado comienzo una nueva edición, ... y ya van 16, de la Semana de la Arquitectura, organizada por el Colegio de Arquitectos. Ejercía de cicerone, armado de fotos antiguas a modo de toma de perspectiva, para esta ruta el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezúa, un verdadero especialista en recuperar edificios antiguos y saber leer la manera de 'hacerlos hablar'. La cita era en la calle Arco de la Cabeza, a la altura de la Puerta de Antequera. Y eso, por ejemplo, supuso en la ruta inaugural detenerse en un edificio del siglo XIX en el número 38 de Carretería, de esos que en el paseo cotidiano no parecen encerrar un gran valor pero que, en cambio, lo atesoran. Es la filosofía misma del evento: acercar la arquitectura a la sociedad, poner en contexto y dar valor al patrimonio arquitectónico provincial y enseñar cómo los lugares que habitamos pueden mejorar nuestra vida cotidiana.

