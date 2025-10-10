Otra pasarela histórica en Málaga: desfile de mujeres operadas de cáncer de mama

Segundo año consecutivo que pacientes de cáncer de mama hacen historia en Málaga con una pasarela que despliega una 'alfombra rosa' bajo el lema 'Nos ... lo tomamos a pecho'. La explanada del Museo Pompidou, en el Paseo de la Farola, se llenó esta pasada noche del jueves de emociones y moda con esta Pasarela Contra el Cáncer de Mama organizada por la AECC con la colaboración de Nueva Moda Producciones. El desfile reunió a más de una veintena de mujeres y un hombre, todos ellos pacientes de mama que, para esta ocasión, fueron mucho más que eso.

Divididos en dos pases, los nombres protagonistas de esta segunda edición de la pasarela fueron Margot Murel, Felicitación Gaviero Galisteo, Paloma Galop, Gema Pérez Recuerda, Ramoni Fernández Troyano, Raquel Plata, Laura Jiménez Bueno, Mari Ángeles Campos Palacios, Rocío Nocete, Rosa María Balbuena Gómez, María Osuna García, Teresa Espinosa Hidalgo, Carolina Martos, Varmen Valero Pérez, Patricia Herrera Tadeo, Sara González González, Silvia Cornejo Fernández, Celia Salmerón, Susana Casado Pozo, Nieves Palma, M.ª Ángeles Ruiz-Molero Pérez y Fabio Marina Rasines.

Firmas locales se alían

Parte de ellos repetían después de la primera edición del año pasado y el resto se unieron a esta iniciativa que marca un antes y un después en la moda de Málaga y en la que se aliaron firmas locales reconocidas como Julieta Brand, Tricotá, Inma de la Riva, Moncho Heredia, Kaba Fashionstyle y La Gioconda Novias y Fiesta para que las modelos lucieran en la alfombra rosa. El evento estuvo patrocinado por Málaga de Moda y Silvia Moreno con la colaboración de Antonio Eloy, Hard Rock, Coeo, Kapuderm y Gran Hotel Miramar.

La gran novedad de la pasarela de este 2025 fue la participación de un paciente varón durante el desfile: Fabio Marina Rasines. «La presencia masculina simbolizó una realidad poco conocida: el cáncer de mama también afecta a los hombres, que representan aproximadamente el 1% de los casos diagnosticados. Esta participación refuerza el mensaje inclusivo y la visibilidad de esta campaña», destacan desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, que resalta también los datos de atención desde la entidad: «En 2024 atendimos en Málaga a 828 pacientes con cáncer de mama de las 1.283 mujeres diagnosticadas en la provincia».

Miguel Ángel Estrada Cano

Presentado por Roberto López y con la asistencia de numerosas autoridades y personalidades del ámbito institucional y social, el objetivo de esta pasarela fue lanzar «un mensaje de esperanza y normalización de la enfermedad» poniendo de manifiesto que «cerca del 70% de los pacientes considera que el cáncer de mama ha supuesto un parón en su trayectoria profesional». Desde el presidente del Comité Técnico de Málaga de la AECC, el doctor Antonio Rueda destacó que hay que cuidar el estado emocional y autoestima de las personas diagnosticadas: «Es casi tan importante como atender su salud física. La detección precoz, los tratamientos actuales y el acompañamiento integral son claves para seguir mejorando la supervivencia del cáncer del mama».

Jesús Segado y Nueva Moda Producciones galardonados por su compromiso con pacientes de cáncer

Para poner el broche a la iniciativa, al final de la pasarela se entregó el reconocimiento 'Pasarela hacia la Vida' al diseñador Jesús Segado y a la directora de Nueva Moda Producciones, María José González, por su implicación y apoyo durante la puesta en marcha de esta pasarela, que llena de esperanza el futuro de las pacientes con cáncer de mama.