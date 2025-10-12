Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un coche de caballos en la zona del Parque de Málaga. salvador salas
REPASO SEMANAL

¿Qué pasa con los caballos en la feria o con el caballo del picador?

Javier Recio

Javier Recio

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El alcalde de Málaga se ha cargado los coches de caballos para uso turístico en la ciudad tras, eso sí, pagar nada menos que cuatro ... millones en indemnizaciones a los cocheros que tenían licencia para ello, algo que por motivos legales estaba obligado a hacer si no quería enfrentarse a un juicio. De la Torre lo justifica en el beneficio animal que todo lo invade ahora, aunque paradójicamente algunos animales pueden acabar sacrificados si no lo impide esa ingeniera de Madrid que se ha ofrecido a acogerlos a todos. Sin duda, un ángel de la guarda equina. La decisión ha suscitado división de opiniones entre los partidarios de mantener esta tradición y los que no quieren que se utilicen los caballos para trabajar. No hay que perder de vista que los caballos han sido utilizados durante cientos de años como piezas fundamentales para el transporte de personas y materiales. ¡Qué hubiera sido de Alejandro Magno sin Bucéfalo, su caballo, con el que conquistó casi todo el mundo! O lo determinante que fueron estos animales durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que resultaban determinantes para ganar batallas. Los caballos siempre han estado al servicio del hombre, sin que esto suponga que tengan que ser maltratados. Y utilizarlos en estos coches no supone un trato degradante. Por eso lo que se argumenta ahora es el bienestar, que es algo que está muy lejos del maltrato. Una de las críticas es que estos caballos pasaban mucho calor. Y es posible que sea cierto, y que incluso algunos se han desplomado por la falta de hidratación. En el caso de los coches de caballo no se producía este tipo de comportamientos, salvo en alguna excepción, porque los cocheros han estado interesados siempre en mantener en buen estado a sus animales, más que nada porque eran sustanciales para su trabajo. Era su modus vivendi. El alcalde se ha dejado llevar por la corriente actual animalista, que en muchos casos quiere tratar a estos como si fueran personas. Y no lo son. Tienen funciones diferentes, aunque insisto que en un ningún caso hay que maltratarlos.

