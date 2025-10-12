¿Qué pasa con los caballos en la feria o con el caballo del picador?

Javier Recio Málaga Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El alcalde de Málaga se ha cargado los coches de caballos para uso turístico en la ciudad tras, eso sí, pagar nada menos que cuatro ... millones en indemnizaciones a los cocheros que tenían licencia para ello, algo que por motivos legales estaba obligado a hacer si no quería enfrentarse a un juicio. De la Torre lo justifica en el beneficio animal que todo lo invade ahora, aunque paradójicamente algunos animales pueden acabar sacrificados si no lo impide esa ingeniera de Madrid que se ha ofrecido a acogerlos a todos. Sin duda, un ángel de la guarda equina. La decisión ha suscitado división de opiniones entre los partidarios de mantener esta tradición y los que no quieren que se utilicen los caballos para trabajar. No hay que perder de vista que los caballos han sido utilizados durante cientos de años como piezas fundamentales para el transporte de personas y materiales. ¡Qué hubiera sido de Alejandro Magno sin Bucéfalo, su caballo, con el que conquistó casi todo el mundo! O lo determinante que fueron estos animales durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que resultaban determinantes para ganar batallas. Los caballos siempre han estado al servicio del hombre, sin que esto suponga que tengan que ser maltratados. Y utilizarlos en estos coches no supone un trato degradante. Por eso lo que se argumenta ahora es el bienestar, que es algo que está muy lejos del maltrato. Una de las críticas es que estos caballos pasaban mucho calor. Y es posible que sea cierto, y que incluso algunos se han desplomado por la falta de hidratación. En el caso de los coches de caballo no se producía este tipo de comportamientos, salvo en alguna excepción, porque los cocheros han estado interesados siempre en mantener en buen estado a sus animales, más que nada porque eran sustanciales para su trabajo. Era su modus vivendi. El alcalde se ha dejado llevar por la corriente actual animalista, que en muchos casos quiere tratar a estos como si fueran personas. Y no lo son. Tienen funciones diferentes, aunque insisto que en un ningún caso hay que maltratarlos.

¿Y qué pasa ahora con estos caballos si no se utilizan para llevar estos coches? El alcalde ha ofrecido varias alternativas, antes que sacrificarlos. Una de ellas es su utilización para actividades deportivas. Hombre, no parece muy lógico que estos caballos que han llevado un trote cochinero toda su vida vayan a competir dando saltos o en programas de doma clásica...Las cosas de Paco que diría aquel. Pero hay otra cuestión en el aire. Si se han quitado estos caballos de la circulación, ¿qué va a pasar con los caballos que tiran de carros en la feria o los que llevan a jinetes individuales? Porque estos equinos también pasan bastante calor en pleno mes de agosto, cuando lo habitual además es que haya días de terral durante la celebración de las fiestas y el horario que tienen para pasear precisamente es diurno, cuando aprieta más el calor. ¿Eso no lo va a quitar el alcalde de Málaga? Si fuera consecuente tendría que hacerlo en nombre del bienestar animal. O, por ejemplo, con los pobres caballos que llevan a los picadores en las corridas de toros, que suelen estar más bien gorditos, amén del peso añadido que tienen que soportar con las defensas que portan para no ser heridos por los toros, a lo que hay que añadir que llevan sus ojos vendados. De la Torre se ha metido en un berenjenal por querer ser más papista que el Papa y ahora le va a resultar más difícil justificar situaciones con los caballos que acabo de citar. ¿Se pueden usar para pasear por gusto y no para trabajar, pese a que hacen lo mismo, que no es otra cosa que tirar de un carro? Ha creado un problema donde no lo había. Y además nos ha costado el dinero a todos los malagueños.

