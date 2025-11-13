La ONCE celebra los 120 años de la Asociación de la Prensa de Málaga con un cupón conmemorativo

El cupón del sorteo de la ONCE de este sábado, 15 de noviembre, estará dedicado al 120 aniversario de la creación de la Asociación de ... la Prensa de Málaga.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Leonor Basallote, y el director de la Organización en Málaga, Marcelo Rosado, han presentado este jueves la imagen de este cupón a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, y miembros de su junta directiva, en un «desayuno a ciegas», celebrado en el Hotel Ilunion Málaga, en el que los periodistas malagueños y directores de medios de comunicación han podido comprobar en primera persona la realidad cotidiana de las personas ciegas.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo una imagen 'Skyline' del perfil dibujado de Málaga, con el logotipo de la Asociación de la Prensa de Málaga y la leyenda de su 120 aniversario (1905-2005). «Queremos sumarnos a vuestra celebración con un mensaje de gratitud por vuestro compromiso y profesionalidad, por vuestra búsqueda de la verdad permanente y por el rigor y respeto con el que abordáis la realidad de las personas con discapacidad», afirmó Cristóbal Martínez.

El delegado de la ONCE pidió a los periodistas malagueños y medios de comunicación que no se conformen y sean «más ambiciosos» y se impliquen más en trasladar a la sociedad una imagen «lo más real, normal y natural posible del colectivo de personas con discapacidad». Un mayor compromiso que, a su juicio, pasa por combatir los estereotipos que entorpecen su inclusión plena en la sociedad, huir de la terminología más efectista, «que abunda en las diferencias y marca las distancias», dijo. Evitar lenguajes discriminatorios y estigmatizantes.

En este sentido les pidió un esfuerzo más de responsabilidad social colectiva para descubrir el verdadero talante y talento que hay detrás de cada una de ellas.

«Dejad a un lado enfoques victimistas y volcaros en la superación de los verdaderos problemas que afectan a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho. Porque vais a encontrar -concluyó- auténticos tesoros, relatos humanos que tienen interés para vuestros lectores, oyentes y espectadores. Porque son situaciones de superación que constituyen un ejemplo para todos».

Ampliar Un momento del desayuno a ciegas.

Compromiso social

La Asociación de la Prensa de Málaga, a través de su presidenta, Elena Blanco Castilla, agradeció a la ONCE este reconocimiento: «Somos conscientes de que la ONCE no elige al azar. Dedicar un cupón al 120 aniversario de la APM contribuye a reivindicar el papel del periodismo como instrumento de inclusión y conciencia social y simboliza la labor de generaciones de periodistas que desde Málaga han contado la realidad con honestidad, sensibilidad y compromiso social».

Blanco recordó que promover sociedades más igualitarias y solidarias es una de las funciones principales del periodismo: «Y contribuimos a ello cuando damos voz a quienes normalmente no son escuchados, permitiéndoles ser autores de su propio relato». Para seguir avanzando, considera necesario retomar una agenda informativa en la que los temas sociales reconquisten mayor presencia.