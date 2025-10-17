Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transportes, durante su visita a las obras del baipás de Almodóvar. SUR

La obra del baipás que reducirá el viaje en tren entre Málaga y Sevilla acabará el próximo mayo

La estructura, que reducirá el tiempo de viaje a una hora y 35, no abrirá hasta finales del año que viene después de tres años de retraso

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Ya se empieza a ver el final en la obra del baipás de Almodóvar del Río. La estructura, de dos kilómetros, se adjudicó a finales ... de 2019, con un plazo inicial de 20 meses de ejecución, y la previsión es que los trabajos concluyan el próximo mes de mayo. Luego vendrán las pruebas y la homologación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Por lo que, tras multitud de imprevistos, todo apunta a que la apertura a la circulación de los trenes de alta velocidad se producirá a finales de 2026... Con al menos tres años de retraso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  9. 9 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La obra del baipás que reducirá el viaje en tren entre Málaga y Sevilla acabará el próximo mayo

La obra del baipás que reducirá el viaje en tren entre Málaga y Sevilla acabará el próximo mayo