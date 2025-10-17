La obra del baipás que reducirá el viaje en tren entre Málaga y Sevilla acabará el próximo mayo

Ya se empieza a ver el final en la obra del baipás de Almodóvar del Río. La estructura, de dos kilómetros, se adjudicó a finales ... de 2019, con un plazo inicial de 20 meses de ejecución, y la previsión es que los trabajos concluyan el próximo mes de mayo. Luego vendrán las pruebas y la homologación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Por lo que, tras multitud de imprevistos, todo apunta a que la apertura a la circulación de los trenes de alta velocidad se producirá a finales de 2026... Con al menos tres años de retraso.

El último de los escollos ha sido la necesidad de incluir este enlace dentro del plan de despliegue general del sistema de señalización y seguridad ERTMS, que se está llevando a cabo en la línea entre Madrid, Córdoba y Sevilla. Cabe recordar que esta fue la primera que se construyó y ahora tiene un protocolo más antiguo. En Cambio, entre Córdoba y Málaga sí está instalada esta tecnología.

Puente supervisa la conexión de alta velocidad que acercará Sevilla y Málaga veinte minutos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha supervisado hoy el avance de las obras de construcción del nuevo enlace en el municipio cordobés, de casi dos kilómetros, que conectará las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga mediante un ramal directo. Cuando esté operativo, el tiempo de viaje entre Sevilla y Málaga se reducirá en unos 20 minutos, con lo que se quedará en una hora y 35, mediante Avant.

Ello será posible al evitar el recorrido adicional hasta Córdoba y la inversión de marcha en esta estación. Como beneficio añadido, esta actuación también disminuirá la congestión en la estación de Córdoba-Julio Anguita, lo que facilitará los movimientos en la Línea de Alta Velocidad del sur de España.

Así son las obras

Los trabajos consisten en la conexión de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga mediante un ramal directo de enlace (baipás) de casi dos kilómetros de longitud, en vía única, con un ancho de 1435 mm (el de la alta velocidad).

Este ramal enlaza con el punto kilométrico 363/224 de la LAV Madrid-Sevilla y el 5/211 de la LAV Córdoba-Málaga, aprovechando los escapes ya instalados en ambas líneas (en Almodóvar y en La Marota). La ejecución del ramal también afecta al trazado de la línea de ferrocarril de ancho ibérico Alcázar de San Juan-Cádiz, que ha tenido que ser rectificado en una longitud aproximada de 1.089 metros. Para posibilitar el cruce del ramal sobre la rectificación de la línea de convencional, se ejecuta una pérgola.

La culminación de esta actuación está condicionada tanto por su ubicación geográfica, en el punto de conexión de dos líneas de alta velocidad con alta densidad de tráfico, como por la coincidencia temporal con las actuaciones de renovación de la infraestructura e instalaciones de la LAV Madrid-Sevilla.

Actualmente, las obras de infraestructura están prácticamente finalizadas, la vía del ramal está premontada sobre balasto y se está a la espera del suministro y montaje de los desvíos que conectarán el baipás con las LAVs en servicio. Adicionalmente, ya se han ejecutado los postes de catenaria. Desde el Ministerio reconocen que para avanzar en los trabajos ha sido necesario coordinar estas obras con las de renovación en la línea Madrid-Sevilla. Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).