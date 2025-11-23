Un nuevo comienzo

MANUEL PLAZA FERNÁNDEZ Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Leyendo este fragmento del Evangelio podemos encontrar un símil entre la sociedad del tiempo de Jesús y el momento actual que nos toca vivir. De ... la misma manera que los magistrados, los soldados o uno de los malhechores crucificados increpaban, hacían muecas y se reían del Maestro, encontramos en nuestra sociedad actual quien aprovecha cualquier ocasión para hacer una crítica injusta contra las personas o instituciones que dan su vida por los valores del Evangelio. Aun partiendo de esta realidad adversa, nos centramos en la frase final que nos dice Jesús: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». La esperanza cristiana nos anima a tener ilusión en las posibilidades de un mundo nuevo, fraterno y donde podamos ser una única familia, de mujeres y hombres nuevos que sean capaces de convertir la sociedad en la que vivimos en un lugar más justo y amable para todos.

La promesa que Jesús le hace al Buen Ladrón es también la profecía de este momento de la historia. Convertir el mundo en el 'paraíso' donde poder vivir de otra manera, invocando un comienzo nuevo y una memoria compartida. Terminamos el año litúrgico y comenzamos en breve el tiempo de Adviento. Que la promesa divina haga que en nuestros corazones se renueve la creencia de poder hacer lo imposible, incluso con circunstancias tan poco favorables, y de construir un Reino basado en la justicia, el amor y la paz que transforme nuestra sociedad en un espacio nuevo donde poder vivir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión