Estepona, Nerja y Manilva, entre los siete municipios que cubren la necesidad de vivienda de sus vecinos en Málaga

En plena crisis por el problema del acceso a la vivienda, el mensaje de las empresas del sector inmobiliario sigue siendo que hay que construir ... más para que la oferta dé respuesta a la demanda actual de nuevos hogares, lo que contribuiría a relajar la escalada de precios. Según los últimos datos de la tasadora Gesvalt, los pisos en venta se han encarecido un 30% en los últimos tres años en la provincia de Málaga y el coste de los alquileres ha aumentado un 47%.

Para reforzar sus argumentos, la Asociación de Constructores y Promotores encargó a la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics un estudio que indagara cuáles han sido los municipios malagueños en los que se ha construido suficiente vivienda en los últimos diez años (de 2014 a 2024), para dar respuesta a las necesidades de su población. Ese análisis, sobre un total de 32 poblaciones (aquellas en las que el número de hogares ha disminuido o aumentado en más de cien durante ese periodo), desvela que solo en siete localidades se han realizado suficientes viviendas para alojar a las nuevas familias.

Se trata de Nerja, Campillos, Manilva, Algarrobo, Casares, Estepona y Benahavís. Para ello se ha calculado un ratio que relaciona las nuevas viviendas construidas con los hogares creados o censados en la última década. Solo en esos siete municipios ese ratio es superior a 1, «lo que garantiza que los nuevos hogares no sufren carestía de vivienda». «El resto no han construido viviendas a la velocidad de crecimiento de hogares, haciendo que estos nuevos hogares tengan menos oferta disponible y potencialmente más cara», señala el informe, en el que se pronostica que «esta situación prolongada a lo largo del tiempo tensará los mercados residenciales en estos municipios», 25 en total.

Entre los que no están haciendo sus deberes en cuanto a la producción de casas suficientes se encuentran la capital, donde se han creado 21.235 nuevos hogares en la última década pero se han construido 14.301 viviendas (una diferencia cuantitativa de 6.934), Marbella (9.720 nuevos hogares frente a 4.581 nuevas casas), y municipios de la Gran Málaga como Cártama (2.366 hogares / 526 casas), Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. No obstante, el caso «más llamativo», según se apunta en el estudio, es el de Rincón de la Victoria, la localidad costera con peor ratio (0,35), en la que se han creado 4.993 nuevos hogares durante los últimos diez años y solo se han construido 1.762 casas. «Al ser costero, su demanda de segunda vivienda es elevada y se suma a la demanda de los hogares», señala el informe, que sitúa a Rincón como «uno de los municipios en los que la vivienda puede tensarse aún más en los próximos años si no se corrige esta tendencia».

Rincón de la Victoria, Cártama, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande presentan una situación tensionada

Asimismo, este estudio corrobora que cuantas menos viviendas se han construido por hogar creado, mayor ha sido el incremento de precios de la vivienda en los municipios analizados. Además, analiza el consumo del suelo urbanizable, donde destaca el caso de Fuengirola, el municipio que está más cerca de agotar su espacio disponible para crecer.

Para la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores, Violeta Aragón, el problema del acceso a la vivienda sigue requiriendo «medidas urgentes por parte de todas las administraciones y especialmente en aquellas zonas donde la previsión de crecimiento de hogares es mayor». A su juicio, este estudio deja claro que «en muchos municipios el problema irá a más, puesto que lejos de reducir déficit, lo van aumentando al no estar construyendo hogares al ritmo de su necesidad».

Para Aragón, este análisis sobre la producción de viviendas en la última década «debería servir para que los municipios con más déficit se pusieran en marcha, sin dilaciones ni excusas», por lo que ha mostrado su preocupación por que «en algunos incluso lo que se anuncia es ir aún más despacio». En su opinión, esto sería «una irresponsabilidad con los vecinos y las familias que no tienen casa, ya que se les está condenando a no tenerla».