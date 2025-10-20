Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración celebrada el pasado jueves en el centro de salud Alameda-Perchel. SUR

Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga

UGT pide medidas de seguridad para los profesionales y el SMM destaca que la mayor parte de las agredidas son mujeres que atienden en Atención Primaria

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:45

Comenta

Nueva agresión a una médica de familia de Málaga. En esta ocasión le ha tocado a una profesional del Centro de Salud Alameda-Perchel, en ... la capital, que en la mañana del pasado 15 de octubre, miércoles, fue abofeteada, amenazada e insultada por una mujer a la que atendía en consulta. Asimismo, la paciente también le tiró del pelo, siempre según el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y UGT Servicios Públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  7. 7

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  8. 8

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  9. 9

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  10. 10 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga

Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga