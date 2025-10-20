Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga

Nueva agresión a una médica de familia de Málaga. En esta ocasión le ha tocado a una profesional del Centro de Salud Alameda-Perchel, en ... la capital, que en la mañana del pasado 15 de octubre, miércoles, fue abofeteada, amenazada e insultada por una mujer a la que atendía en consulta. Asimismo, la paciente también le tiró del pelo, siempre según el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y UGT Servicios Públicos.

«La médica de familia atendía a una mujer, que había ido acompañada por una familiar. Esta presionó a la médica durante un rato para que le prescribiera un antibiótico, pero la compañera estimó que no estaba indicado el mismo. Ante la negativa, esta persona la insultó, la amenazó y le tiró del pelo, así como también le dio varias bofetadas», recalca la responsable de Atención Primaria del SMM, Teresa Valle.

Además, numerosos pacientes que esperaban a ser atendidos en la consulta presenciaron la escena, así como algún compañero de la doctora que se encontraba en el lugar.

Botón antipánico

La médica pulsó el botón antipánico, pero al atender en la planta de arriba, cuando la seguridad del centro de salud llegó a la consulta, siempre según el SMM, la supuesta agresora ya había puesto tierra de por medio y no pudieron encontrarla. La agredida ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional por medio de una denuncia.

El jueves, 16 de octubre, se celebró una concentración espontánea en el centro de salud de los sanitarios que trabajan en el centro. La nueva secretaria provincial de Sanidad en UGT Málaga, Alba Pérez, también confirmó los hechos y lamentó «la agresión física que ha sufrido una profesional mientras atendía a una usuaria y su acompañante». «No se puede consentir ningún tipo de agresión, por lo que exigimos que los profesionales se sientan seguros y respaldados en su puesto de trabajo. Trasladamos todo nuestro apoyo a la compañera», afirma.

Médicos sufren agresiones constantes con foco en atención primaria y mujeres, según denuncia Teresa Valle

Teresa Valle, por su parte, se ha quejado de que el colectivo médico no «para de tener agresiones, más de la mitad de estas se da en Atención Primaria y, en el 80% de los casos, la agredida es una mujer. »Este centro de salud tiene personal de seguridad, pero la mitad de los centros de Málaga-Guadalhorce no la tienen, también hay un observatorio para visibilizar el tema de las agresiones que no se ha puesto en marcha«, aclara Valle, que pide más contundencia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) también con las agresiones verbales, que generan un importante daño psíquico, entre otras consecuencias, a las sanitarias que las protagonizan.

Valle critica, además, que para hay mucha burocracia a la hora de comunicar de forma interna las agresiones al SAS, «prácticamente tienes que parar la consulta, echar mucho rato rellenando papeles, ponen muchas trabas, por eso muchas veces cuando nos insultan no lo comunicamos», reseña.

UGT lamenta la agresión y exige medidas para que los profesionales se sientan seguros y respalda

Sólo en 2025 el SMM ha contabilizado, según su propio registro, 46 agresiones a médicos, frente a las 30 del año pasado. El 80% se dan sobre mujeres que ejercen la medicina y más de la mitad, en Atención Primaria.