Isabel Soto posa en al oficina de su empresa, en pleno centro de la ciudad. Salvador Salas

Isabel Soto, CEO de Malagaflat, constructora y presidenta de Fundación Sheguitu

«Estoy en un momento en el que mi alma ya no se mueve por el dinero»

Pionera en el mundo de los apartamentos turísticos en la capital, ha puesto en marcha la Fundación Sheguitu que ya forma en oficios de la construcción a población joven vulnerable

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:29

Es todo un temperamento. Y eso ha sido clave para hacerse un hueco en un mundo dominado por los hombres, el 'ladrillo'. Estudió Historia del ... Arte y Arte Dramático. Pero pronto descubrió que ninguna de las dos cosas eran su pasión. Por eso y porque en realidad lo que le corría por las venas era lo de ser emprendedora –su padre fundó la primera empresa de máquinas tragaperras de España– a los 22 años puso en marcha su primer negocio: una tetería en la calle San Agustín cuya reforma dirigió y que cuando abrió el Museo Picasso convirtió en una tienda de souvenirs; a ello sumaría el Café de la Abuela, que también reformó; la primera tienda de mueble moderno de la capital, Avant Haus; o el gimnasio Fibra. En torno a los 36 años, dio un giro a su vida: muere su madre, se insemina, pierde al bebé, echa los papeles para adoptar en Etiopía –tiene un hijo de 22 años que vino a España con tres y que estudia en Irlanda–, deja atrás todos esos establecimientos y se mete en el negocio de los apartamentos turísticos, en el que se la considera pionera, y, por extensión, en la construcción –esas reformas que hizo sí eran su gran vocación–.

