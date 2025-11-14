El Ministerio de Sanidad y los técnicos superiores sanitarios acercan posturas: estas son las claves

Miles de muestra de sangre inutilizadas, pruebas de rayos X o de imagen que no se hicieron y decenas de operaciones suspendidas. Estas son las ... consecuencias en los hospitales públicos y privados de Málaga de los cuatro días de huelga de los técnicos superiores sanitarios (30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre). Hubo cabreos de ciudadanos a los que se les reprogramaron las pruebas y en los grandes hospitales de Málaga como el Regional o el Clínico los tubos de sangre que llegan habitualmente bajaron a menos de la mitad. Pero parece que hay un acercamiento entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad, a tenor de las últimas reuniones mantenidas y la rueda de prensa que han ofrecido este jueves por la tarde las Comisiones por el Grado Universitario del colectivo, organización convocante del paro general.

Los técnicos sanitarios superiores son vitales para que funcione el engranaje de la sanidad pública en Andalucía: son técnicos en radiodiagnóstico y radioterapia, anatomía patológica, medicina nuclear, laboratorio, documentación sanitaria, higiene dental, prótesis dental, audiometría y dietética, entre otras especialidades. Así, piden cobrar según la categoría que tienen aprobada desde 2007, la B, aunque siguen percibiendo sus emolumentos como si fuera de la C1, lo que les ha hecho perder desde entonces, según calculan, 200 euros mensuales, así como también reclaman ser considerados Profesión Sanitaria Reglada en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y que se cree un grado que recoja sus especialidades, para poder trabajar en Europa, entre diversas reivindicaciones.

Claves del acercamiento

Para empezar, según ha informado este jueves Europa Press, el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a recoger en el Estatuto Marco sus reivindicaciones en materia laboral y a trabajar con ellos en la creación del grado universitario, además de mandarles un borrador del texto actualizado en unos días. El Gobierno quiere evitar a toda costa otra huelga de técnicos, dado el impacto que estas jornadas han tenido en los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas.

Los sindicatos hablan de «rectificación» y aseguran que con el cambio que persiguen en el Estatuto Marco se pondrá fin al «intrusismo profesional» gracias a la necesidad de un título habilitante, dado que una de las grandes quejas es que personas sin su formación superior en FP trabajan en rayos X o realizando otras pruebas de carácter radiológico y de imagen.

Retribución adecuada

Los sindicatos aseguran que la ministra se ha comprometido a trasladar «por enésima vez» a los Ministerios de Hacienda y de Función Pública, ya que depende de estos, la necesidad de establecer para los profesionales una retribución adecuada al grupo B, contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007. «Les hemos dicho que estamos muy atentos a la subida salarial que están negociando los grandes sindicatos», ha subrayado el presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, Juan Felipe Rodríguez.

Además, se creará un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad que analizará los asuntos relativos a categorías profesionales, coordinadores y especialidades de técnicos superiores sanitarios, así como de otras profesiones del sistema.

FP podría transformarse en grado universitario: Sanidad convoca a técnicos antes de fin de año para el grupo de trabajo

Otro de los grandes asuntos tratados ha sido el de la transformación de las actuales titulaciones de Formación Profesional (FP) en Grado Universitario. Según los técnicos, Sanidad se ha comprometido a convocarles «antes de final de año» para participar en el grupo de trabajo constituido para ello.

«En estos momentos se habla solo del Grado en Imagen para el Diagnóstico y Radioterapia, no se habla del Grado de Laboratorio y Anatomía Patológica, pero en esta reunión hemos conseguido que se comprometan a que en estas mismas reuniones se empiece a hablar también del Grado de Laboratorio y de Anatomía Patológica», ha apuntado la representante de las Comisiones Mariam Suárez.

Según ha explicado, en estas próximas reuniones también se hablará de las competencias de los técnicos superiores sanitarios dentro del sistema sanitario.

Consideran los sindicatos que, de momento, todo va a ir en serio, aunque se mantendrán vigilantes.