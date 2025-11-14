Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Concentración de los técnicos superiores sanitarios en la última huelga. SUR

El Ministerio de Sanidad y los técnicos superiores sanitarios acercan posturas: estas son las claves

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:13

Miles de muestra de sangre inutilizadas, pruebas de rayos X o de imagen que no se hicieron y decenas de operaciones suspendidas. Estas son las ... consecuencias en los hospitales públicos y privados de Málaga de los cuatro días de huelga de los técnicos superiores sanitarios (30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre). Hubo cabreos de ciudadanos a los que se les reprogramaron las pruebas y en los grandes hospitales de Málaga como el Regional o el Clínico los tubos de sangre que llegan habitualmente bajaron a menos de la mitad. Pero parece que hay un acercamiento entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad, a tenor de las últimas reuniones mantenidas y la rueda de prensa que han ofrecido este jueves por la tarde las Comisiones por el Grado Universitario del colectivo, organización convocante del paro general.

