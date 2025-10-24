Manuel Méndez: «Málaga va bien, pero la pregunta es durante cuánto tiempo»

Málaga está en la moda. La llegada de empresas internacionales y de turistas y trabajadores de todo el mundo parecen indicar que su crecimiento es ... imparable, pero la gran duda es si esa subida se mantendrá en el tiempo. Esa pregunta es la que se ha hecho este jueves el decano del Colegio de Economistas, Manuel Méndez, durante su participación en el programa de televisión 'La Alameda': «Málaga va bien, pero la pregunta es durante cuánto tiempo».

Méndez ha considerado que Málaga «sigue siendo una locomotora», aunque tenemos algunos nubarrones en el horizonte como son el acceso a la vivienda, las infraestructuras y el tema eléctrico. «Si esto no se soluciona, en cinco años las empresas no podrían destinar personal a Málaga y ocurriría como en Ibiza que los trabajadores tienen que vivir en tiendas de campaña», ha alertado. «Si desde Rincón se tarda una hora en llegar a Málaga es un desastre», ha añadido.

Pese a la aparente bonanza económica de la provincia, el decano ha lamentado que «esos datos no los percibe el ciudadano», ya que la inflación ha provocado un importante aumento del precio de la cesta de la compra y los salarios no han subido nominalmente en los últimos 20-30 años.

En este sentido ha considerado que el Estado «no es un buen gestor» porque un buen gobierno debe evitar que haya dientes de sierra en la economía. «Podría tener más sentido que el dinero lo dejen en el bolsillo de los ciudadanos para que nosotros decidamos en qué lo gastamos».

Respecto al problema de la vivienda ha recordado que el gasto en este apartado ronda el 60 por ciento de la renta en Andalucía y que no existen grandes diferencias entre la compra y el alquiler. Aunque no cree que estemos viviendo una burbuja inmobiliaria, ha alertado: «Si llegamos al punto de saturación en el que no se pueda comprar y alguien decida bajar los precios, puede ejercer como un tobogán y eso sí sería preocupante».

Pese a todo, Méndez ha querido lanzar un mensaje de optimismo al considerar que la llegada de profesionales de otras partes del mundo debería ayudar a mejorar los salarios del resto de profesionales (para alcanzar un equilibrio) y en el aumento de otro tipo de trabajos relacionados como limpieza, asesoramiento legal o fiscal. «Que se implanten empresas contribuye a nuestro crecimiento, pero hay que lograr que ese crecimiento se extienda en toda la sociedad».

Como último detalle ha considerado que la mejora educativa en forma de nuevas universidades que está experimentando la provincia también está relacionada con la llegada de esos nuevos residentes. «Las universidades tienen un tirón muy fuerte entre las personas que vienen de fiera por su apuesta por el bilingüismo».