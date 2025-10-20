La malagueña Nany Lavado gana el primer premio nacional de fotografía Sinobas de Aemet

El Sinobas es el Sistema de Notificación de OBservaciones Atmosféricas Singulares, y es la herramienta de Aemet que todos los aficionados a la meteorología tienen ... para informar de eventos meteorológicos destacados. Gracias a ello, se ha podido dar a conocer, por ejemplo, la ocurrencia de tornados, inundaciones y tormentas atípicas en zonas aisladas.

Esta iniciativa ha celebrado el pasado fin de semana su primer congreso nacional en Valladolid, donde la malagueña Nany Lavado se ha hecho con el primer premio del concurso fotográfico. Lavado, que se dedica profesionalmente al mundo de la imagen, es una apasionada de la meteorología desde niña y reconocida «cazadora de tormentas». En las redes sociales, sus trabajos acerca de tormentas eléctricas, candilazos, arcos íris o la llegada del terral son muy aplaudidos.

«Mi pasión por la meteorología y la fotografía de tormentas es incluso a costa de reuniones familiares y planes con amigos» Nany Lavado Fotógrafa cazatormentas

Como ella misma reconoce, su afición por este mundo se intensificó tras entrar en contacto con el blog del divulgador meteorológico malagueño José Luis Escudero, que le permitió acercarse más a esta disciplina y conectar con otras personas con las que comparte afición. «Desde entonces, dedico incontables horas a observar mapas, seguir tormentas y esperar pacientemente la ocasión perfecta para inmortalizar el momento, incluso a costa de renunciar a reuniones familiares y planes con amigos. Mis amigas se van al teatro, yo a fotografiar tormentas», sonríe.

Málaga bajo la tormenta

La foto premiada lleva por título «Recuerdo», y le tenía «un cariño especial». Fue tomada el 8 de mayo de 2021, «durante una tormenta eléctrica que dejó estampas brutales». Está hecha desde Gibralfaro y muestra el momento exacto de la caída de varios rayos sobre la Bahía de Málaga, por detrás del puerto. Conseguirla le llevó hasta cuatro horas siguiendo la evolución del cielo, con numerosas tomas de larga exposición.

Aunque ha ganado otros premios con anterioridad, este le hace «una especial ilusión», por lo que supone de reconocimiento de Aemet a todos los aficionados que, como ella, dedican su tiempo y pasión a contemplar y comprender los cielos. «Nos acerca a los aficionados a los profesionales para seguir trabajando en equipo, y así tener más datos y ayudar más, es una labor conjunta a nivel social, siempre desde el reconocimiento a los grandes profesionales de Aemet».

Preocupación por las inundaciones

Además de esta vertiente de ciencia ciudadana, para Lavado la contemplación de estos fenómenos es «una forma de meditación, aparte del subidón de adrenalina que pega también cuando ves unas buenas descargas».

En cambio, la aficionada recalca que la contemplación y documentación de los fenómenos adversos no significa que sea inmune a los sucesos que a veces traen consigo, sobre todo, a causa de las inudaciones de las danas. «Es un tema que la gente a veces confunde: yo no disfruto con que haya una desgracia por la meteorología».

«Gracias a muchos aficionados que tienen cuentas en redes, la gente se entera de que un sitio está inundado o una carretera cortada. Se trata de hacer una labor social, no de regodearse en la catástrofe de nadie».

Sinobas: ciencia ciudadana

El Sistema de Notificación de OBservaciones Atmosféricas Singulares (Sinobas) fue ideado por Aemet para recoger y poner a disposición de los ciudadanos información sobre la ocurrencia de ciertos fenómenos que se han denominado singulares, que se caracterizan por ser locales, poco frecuentes, de intensidad significativa y con capacidad de provocar alto impacto social.

La principal fuente de información es la observación visual directa, referenciada y/o documentada por cualquier ciudadano, que posteriormente será validada por AEMET, en la medida de lo posible. El acrónimo Sinobas es un homenaje a Manuel Rico y Sinobas (Valladolid 1819; Madrid 1898), físico y médico que estuvo interesado en el estudio de la atmósfera y sus aplicaciones.