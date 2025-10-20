Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La foto de Nany Lavado premiada en el congreso de meteorología Sinobas. NANY LAVADO

La malagueña Nany Lavado gana el primer premio nacional de fotografía Sinobas de Aemet

La imagen ganadora muestra una lluvia de rayos frente al puerto durante una tormenta eléctrica ocurrida en mayo de 2021

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:00

El Sinobas es el Sistema de Notificación de OBservaciones Atmosféricas Singulares, y es la herramienta de Aemet que todos los aficionados a la meteorología tienen ... para informar de eventos meteorológicos destacados. Gracias a ello, se ha podido dar a conocer, por ejemplo, la ocurrencia de tornados, inundaciones y tormentas atípicas en zonas aisladas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

