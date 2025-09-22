Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Termómetro en una calle de Málaga que marca 24 grados en plena noche. Marilú Báez

Málaga es cada vez más tropical: las mínimas de noche ya no bajan de 20 grados en verano

En julio y agosto ha habido cinco madrugadas que se consideran «ecuatoriales o tórridas», en las que el termómetro superó los 25 grados

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04

La temperatura media de las noches en el Caribe oscila entre 20 y 25 grados, aproximadamente, según reflejan los datos meteorológicos de esa región americana. ... Pues estos son los mismos valores que da Málaga y la Costa del Sol casi todos los días durante los meses de verano. De hecho, en julio y agosto sólo ha habido dos ocasiones en las que el termómetro bajó de los 20, y en ambas se quedó rozando (19,7 y 19,8).

