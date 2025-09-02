Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una sanitaria trabaja en el Biobanco de Málaga. SUR

Málaga, a la vanguardia en la generación en el laboratorio de órganos y tumores para probar nuevos fármacos

El Biobanco ha creado las primeras cuatro réplicas cultivadas a partir de tejidos tumorales de pacientes para probar tratamientos radioterápicos contra el cáncer de cuello y cabeza

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:17

El Biobanco de Málaga, una unidad de apoyo a la investigación que alberga una colección organizada de muestras biológicas humanas y datos asociados para impulsar ... el estudio científico, se encuentra actualmente a la vanguardia nacional en la generación de los denominados organoides, una representación en miniatura de un órgano humano (o un tumor o cualquier otro tejido patológico, por ejemplo), un modelo en 3D replicado en un laboratorio a partir de cultivos de tejidos procedentes de pacientes, lo que permite testar nuestros fármacos y tratamientos u observar cómo evoluciona una determinada enfermedad en ese órgano.

