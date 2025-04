Málaga es la séptima capital de provincia en la que menos impuestos municipales por habitante se pagan El consistorio recauda 571 euros per cápita en concepto de tributos y tasas locales, frente a los 705 euros en que se sitúa la media española

El Ayuntamiento de Málaga es el séptimo de entre los de las capitales de provincia de España que menos impuestos municipales ingresa por habitante: son ... un total de 571 euros per cápita. Se trata de cifras del último informe elaborado por el Consejo General de Economistas que corresponden al año 2023 y que difieren algo de las publicadas por el IECA y en las que se basó SUR para publicar la información respecto a los ingresos locales per cápita de los diferentes municipios de la provincia este lunes –para Málaga capital el organismo dependiente de la Junta de Andalucía calculaba 580 euros en ingresos tributarios per cápita–.

Por delante de Málaga se sitúa Pamplona, con 435 euros por vecino, seguida de Jaén (492 euros). Después se colocan las dos capitales extremeñas, Badajoz y Cáceres, con 508 y 522 euros, respectivamente. Y, acto seguido, Alicante y Córdoba (531 y 563 euros, por ese orden). Son todas éstas ciudades en las que los ingresos fiscales per cápita se encuentran por debajo y muy lejos de la media española (705 euros por habitante). En el extremo opuesto, Madrid y Barcelona, la primera con 1.001 euros en recaudación tributaria por habitante, y la segunda, con 978 euros. Por encima de 900 euros están otras dos capitales catalanas, Tarragona y Girona (917 y 901 euros, respectivamente). En Andalucía, si el ayuntamiento que menos ingresa per cápita es el de Jaén, y también el de Córdoba recauda menos que el de Málaga, en el lado contrario están Granada y Huelva, con 800 y 762 euros per cápita, en ese orden. Composición de los tributos Según el Consejo General de Economistas, las importantes diferencias existentes en cuanto a los ingresos tributarios locales por habitante están relacionadas con las potestades que tienen los gobiernos municipales a la hora de modificar los impuestos. La fiscalidad municipal está constituida con carácter obligatorio por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). A estas figuras fiscales, los ayuntamientos, según establece la ley de haciendas locales, pueden incorporar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El informe precisa qué cantidad corresponde a qué tributo y también cuánto se abona en concepto de tasas. En el caso de la ciudad de Málaga, de los 571 euros por habitante que en total ingresa su ayuntamiento, 412,7 euros se corresponden con la imposición directa (IBI, IAE, IVTM y plusvalía municipal, sobre todo), 47 euros son los que se pagan en tributación indirecta, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, a lo que se suman otros 111,1 euros en tasas. Situación impuesto por impuesto Si en la cifra global per cápita que se paga en impuestos municipales, Málaga es la séptima capital más barata, en cuanto al IBI, es la undécima en la que menos costoso resulta, tras Pamplona, Bilbao, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Palencia, Las Palmas, Lugo, Pontevedra, Córdoba y Teruel. Por este impuesto en Málaga se abonan 245,1 euros por habitante, cifra por debajo de la media española (333,6 euros per cápita). Por IBI, el Ayuntamiento de Málaga ingresó 143,7 millones en 2023. Se trata de una cifra que la coloca sexta en el ránking nacional, por detrás de Madrid (1.568 millones de euros); Barcelona (745,67 millones); Valencia (240,42 millones); Sevilla (176,67 millones); y Zaragoza (143,7 millones); y por delante de Murcia y Palma, las otras dos capitales con ingresos por encima de los 100 millones en concepto de IBI (sumando el impuesto urbano y el rústico). 143,7 millones de euros ingresó el Ayuntamiento de Málaga por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el año 2023. Es la sexta capital que más recauda por este concepto. En la capital malagueña el IBI supone el 53,3% de los ingresos fiscales del Consistorio, proporción parecida a la de Sevilla, pero en Madrid y Barcelona el IBI explica el 60% de la recaudación. El segundo impuesto en importancia para Málaga por su capacidad recaudatoria es el que pesa sobre las plusvalías, es decir, sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana después de una transmisión. Por esta figura tributaria el Ayuntamiento malagueño percibió 40 millones en 2023 (casi el 15% de su recaudación fiscal), lo que la coloca en tercer puesto en ingresos totales tras Madrid (400 millones) y Barcelona (casi 134 millones). En términos per cápita, éste es el único tributo en el que la capital malagueña está entre las más caras. Es la sexta en la que más se abona por habitante (68,3 euros), sólo tras Madrid (120 euros); Soria (89,8 euros); Barcelona (80,7 euros); Santander (73,1); y San Sebastián (69,8); y frente al promedio de 58,5 euros a nivel nacional. El tercer impuesto por el que más ingresa Málaga es el de circulación: su recaudación se acerca a los 27,5 millones (el 10,2% de los ingresos), volumen que sólo superan Madrid (145 millones); Barcelona (50,57 millones); Valencia (35,6 millones); Sevilla (34 millones); y Zaragoza (30,75 millones). Per cápita, el impuesto de circulación rinde 46,9 euros en Málaga, dato en el que prácticamente empata con la media española (46,6 euros). Y sólo hay trece ayuntamientos capitalinos más caros que el de la ciudad de la Costa del Sol. En IAE, gana Sevilla En lo que se refiere al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Málaga es la sexta capital que más recauda: los casi 18,5 millones que ingresó en 2023 –el 7% de sus ingresos tributarios totales– sólo se ven superados por las cifras de Madrid (cerca de 138 millones), Barcelona (89,5 millones), Sevilla (casi 47 millones) y Valencia (26,5 millones). Por habitante, por IAE, la capital costasoleña ingresa 31,5 euros, frente a los 40,8 euros en que se sitúa la media española. Con cifras más bajas que Málaga hay más de quince capitales, entre las que están algunas andaluzas, como Jaén (10,4 euros), Granada (24,3 euros) o Almería (29,9 euros). Pero es otra capital de la región, Sevilla, aquella en la que más se paga por habitante en concepto de IAE (68,7 euros) de toda España. Mientras tanto, por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Málaga recaudó 12,35 millones en 2023, lo que representa el 4,6% de todos sus ingresos fiscales y un rendimiento per cápita de 21,1 euros (por debajo de la media española, que se sitúa en los 26,9 euros per cápita). En lo que se refiere a las tasas, Málaga es la décima capital de España que más ingresa por ellas (65,12 millones). Madrid es la capital que más caja hace por este concepto (cerca de 700 millones), mientras que Sevilla es la tercera, con 145 millones. En términos per cápita, Málaga se vuelve a colocar entre las capitales más baratas también en este concepto: los 111,1 euros por vecino sólo están por detrás de Badajoz (51,4 euros), Jaén (87,6), Las Palmas (92,7) y Cáceres (107,4).

