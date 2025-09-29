El PSOE de Málaga refuerza su estructura comarcal en plena precampaña electoral

Si no hay adelanto, la primera cita con las urnas de los malagueños será en 2026 con las elecciones autonómicas (tocan en junio). Aunque aún ... quedan varios meses para votar, la política está ya en plena precampaña electoral. En ese contexto, hay que enmarcar el paso orgánico dado por el PSOE de Málaga al reforzar su implantación comarcal con una nueva estructura para «ganar las próximas elecciones» en la provincia.

Así lo ha destacado el secretario de Coordinación Territorial de la dirección provincial y senador, Rafael Granados, quien ha explicado que esta estructura comarcal «novedosa y necesaria» tiene como objetivo reforzar la presencia socialista en toda la provincia y, paralelamente, «combatir las desigualdades» entre municipios, desmontar «los embustes» del gobierno andaluz de Juanma Moreno y movilizar a la organización de cara a los próximos comicios electorales.

«No es de recibo que vecinos de la provincia tengan menos acceso a sanidad, transporte o educación que quienes viven en la capital o en la costa», ha afirmado Granados, quien ha añadido que las políticas de Moreno «agravan» la falta de cohesión territorial con «recortes en sanidad, supresión de aulas, privatización de servicios y beneficios fiscales a una minoría, en detrimento de la mayoría social».

Reglamento, dinamización y alianzas

Para revertir esta situación, la nueva estructura comarcal va a ser un instrumento «clave», según el dirigente socialista. Para ello, el PSOE de Málaga va a reforzar las agrupaciones, dinamizar los grupos municipales y dotarse de un reglamento comarcal que represente a alcaldes, portavoces, concejales y responsables orgánicos en toda la provincia«.

El proyecto se desplegará durante octubre con la constitución de los comités comarcales tras una ronda de visitas a los seis territorios de Málaga y prevé un mapeo electoral detallado y una planificación de actos y candidaturas de referencia. Además, la estrategia socialista pasa por elegir a los mejores candidatos en cada municipio, establecer alianzas con fuerzas locales de raíz socialista y situar la defensa de los servicios públicos como prioridad

«Queremos mantener lo que tenemos, recuperar lo que se perdió y construir mayorías que permitan avanzar en derechos con un gobierno socialista en España y en Andalucía», ha subrayado Rafael Granados, quien ha apostillado que objetivo es «ganar todas y cada una de las citas electorales, desde las municipales a las generales».