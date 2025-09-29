Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Granados, esta mañana, en la sede provincial socialista. sur

El PSOE de Málaga refuerza su estructura comarcal en plena precampaña electoral

Política. ·

La nueva organización territorial busca «combatir las desigualdades» entre municipios, desmontar «los embustes» del gobierno deJuanma Moreno y movilizar al partido

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Malaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:07

Si no hay adelanto, la primera cita con las urnas de los malagueños será en 2026 con las elecciones autonómicas (tocan en junio). Aunque aún ... quedan varios meses para votar, la política está ya en plena precampaña electoral. En ese contexto, hay que enmarcar el paso orgánico dado por el PSOE de Málaga al reforzar su implantación comarcal con una nueva estructura para «ganar las próximas elecciones» en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)
  10. 10 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE de Málaga refuerza su estructura comarcal en plena precampaña electoral

El PSOE de Málaga refuerza su estructura comarcal en plena precampaña electoral