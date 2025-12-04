El PSOE de Málaga pide a Antonio Navarro que deje sus cargos como concejal y diputado provincial
Política. ·La dirección provincial ha solicitado a la cúpula Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolinos después de que la Fiscalía haya abierto diligencias tras la denuncia por un presunto acoso sexual
Málaga
Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41
La dirección provincial del PSOE de Málaga ha pedido este mediodía a su secretario general en Torremolinos, Antonio Navarro, que deje sus responsabilidades institucionales como ... concejal en el Ayuntamiento torremolinense y diputado provincial y ponga «inmediatamente» estos cargos a disposición del partido.
La petición de la cúpula provincial encabezada por Josele Aguilar se produce después de que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga haya abierto diligencias preprocesales contra Navarro tras la denuncia presentada por una militante socialista por presunto acoso sexual, según ha informado el partido en un comunicado.
Asimismo, la dirección de los socialistas malagueños ha solicitado a la comisión ejecutiva federal del partido la suspensión cautelar de militancia del actual secretario general del PSOE de Torremolinos de acuerdo con los estatutos aprobados en el último congreso federal del partido y con el Código Ético y de Conducta de la organización.
«No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres. Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial del PSOE de Málaga», ha subrayado Josele Aguilar.
