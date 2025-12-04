Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Navarro, en un acto en la Diputación Provincial. sur

El PSOE de Málaga pide a Antonio Navarro que deje sus cargos como concejal y diputado provincial

Política. ·

La dirección provincial ha solicitado a la cúpula Federal la suspensión cautelar de militancia del secretario general del PSOE de Torremolinos después de que la Fiscalía haya abierto diligencias tras la denuncia por un presunto acoso sexual

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

La dirección provincial del PSOE de Málaga ha pedido este mediodía a su secretario general en Torremolinos, Antonio Navarro, que deje sus responsabilidades institucionales como ... concejal en el Ayuntamiento torremolinense y diputado provincial y ponga «inmediatamente» estos cargos a disposición del partido.

