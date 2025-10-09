Málaga, entre las provincias de España con menos capacidad de ahorro

Los malagueños contaban con algo más de 38.000 millones de euros en ahorro bancario al cierre del primer semestre, de acuerdo con los últimos ... datos publicados por el Banco de España. Con ello, la malagueña es la octava provincia por volumen de sus depósitos, únicamente por detrás de Madrid (donde superan los 452.300 millones), además de Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla (algo más de 45.000 millones), Alicante y Coruña. Pero si se toman los datos per cápita, es decir, si se dividen los 38.000 millones de euros entre los cerca de 1,8 millones de habitantes con que cuenta la provincia, Málaga, en lugar de colocarse entre los primeros puestos del ránking, se sitúa entre los últimos, con 21.182,64 euros en ahorro bancario por habitante, con lo que se encuentra muy lejos de la media española, que roza los 34.500 euros per cápita, y todavía más lejos de Madrid, que encabeza el listado con sus más de 63.160 euros a resguardo en productos bancarios, de media, por cada uno de sus vecinos. De hecho, Málaga se encuentra entre las diez provincias de España con menor capacidad de ahorro per cápita. Es la novena que menos. Y se da la circunstancia de que entre entre esa decena de territorios de España con menos dinero en el banco dominan los andaluces: porque Cádiz y Huelva tienen ahorro per cápita que apenas supera los 15.000 euros; mientras que en Almería y Granada las cifras son 20.190 y 20.605 euros por vecino, respectivamente.

Con algo más de ahorro per cápita que Málaga se colocan otras dos provincias andaluzas, Jaén y Sevilla (21.183 y 22.755 euros, respectivamente). Así que se puede concluir que siete territorios de la región se encuentran entre los doce con menor capacidad de ahorro del país. La docena la completan Tarragona, Guadalajara, Tenerife, Murcia y Alicante.

De manera que la provincia de Andalucía con mayor ahorro en relación con su población es Córdoba con sus 24.441,67 euros por habitante en el banco, aunque todavía con una cifra muy por debajo de la media española, 10.000 euros por debajo.

Factores que pueden explicar esta menor capacidad de ahorro de la provincia y en general de Andalucía son, por ejemplo, una economía más vinculada a los servicios y con salarios más bajos; una inflación recurrentemente más elevada, como ha sufrido Málaga en los últimos años; además de un coste de la vivienda tanto en compra como en alquiler más alto. También hay que tener en cuenta que en la estadística que el Banco de España publica cada trimestre están incluidos los depósitos tanto de las Administraciones Públicas como de las empresas y, posiblemente, ello favorezca a las grandes capitales, por el efecto sede -el elevado lugar que ocupa A Coruña quizás se deba a que ahí tiene su domicilio social el gigante Inditex-.

Mil millones más en doce meses

En los últimos doce meses, entre junio de 2024 y el mismo mes de 2024, en Málaga, el ahorro depositado en los bancos ha crecido en 1.000 millones de euros. Ello en términos per cápita implica un crecimiento de las cuentas corrientes de cada malagueño en alrededor de 566 euros, de nuevo muy por debajo de la media española (el ahorro ha aumentado en el último año en cerca de 2.000 euros por habitante en el conjunto del país). En este caso, además, sólo doce provincias se encuentran por debajo de Málaga. Y entre ellas hay, además, media docena en las que el ahorro ha bajado: destaca el caso de Alicante, donde cada habitante tenía al cierre del primer semestre alrededor de 2.000 euros menos en sus cuentas corrientes que doce meses antes.

La estadística que publica el Banco de España también informa del volumen de las deudas con los bancos que existe por provincias. En Málaga, a cierre del pasado mes de junio, las obligaciones pendientes de los diferentes agentes económicos ascendían a los 32.832 millones de euros. Con ello, era la sexta provincia en volumen de créditos, por detrás de Madrid (380.000 millones), Barcelona, Valencia, Sevilla (44.883 millones), Vizcaya y Alicante.

En este caso, en términos por habitante, Málaga se encuentra más o menos en el ecuador de la tabla: tiene algo más de veinte provincias con más deudas y algo menos de treinta por debajo. En definitiva, cada malagueño debe a los bancos una media de 18.257 euros, frente a una media española que se encuentra en los 25.379 euros. En Madrid es donde la deuda per cápita es más alta, con 53.120 euros, como promedio; mientras que la más baja corresponde a territorios como Ourense, Cáceres o Lugo, donde no llega a los 12.000 euros.

Pero los vecinos de Málaga en su conjunto hoy deben a los bancos 1.284 millones de euros menos que doce meses atrás. Ello lo que supone es que cada malagueño adeuda 714 euros menos ahora que un año antes. Ello, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de España, donde las obligaciones pendientes con la banca se han incrementado en más de 32.000 millones de euros (o en 657,8 euros per cápita).

En la evolución de las deudas influyen tanto las de los particulares que piden créditos al consumo o hipotecas como la inversión de las empresas, que también emprenden apelando a la financiación bancaria -aunque no sólo-.

2.925 euros es la cantidad por la que el ahorro bancario per cápita de los malagueños supera a sus deudas

Una última cuestión interesante: en el conjunto de España y en todas las provincias españolas el volumen de los depósitos supera al de los créditos, es decir, la gente tiene más ahorros que deudas. En otras palabras: los bancos tienen más recursos de la clientela que riesgos asumidos con ella, lo que es un seguro para la estabilidad financiera. En el país, per cápita, el volumen atesorado en productos bancarios supera en más de 9.100 euros a la cifra de la deuda por habitante: los 34.500 euros ahorrados comparan con los 25.379 adeudados. Mientras tanto, en Málaga el colchón de ahorros sobre lo que se debe es algo más fino, porque no llega a los 3.000 euros. De hecho, el malagueño es de los más escuetos. Sólo hay ocho provincias en las que por menor margen lo que se ha ahorrado supera lo adeudado. Y varias son andaluzas: Huelva, Cádiz, Almería y Sevilla. Se da la circunstancia, además, de que la provincia sevillana es aquella en la que más cerca están las cifras de lo que se tiene y lo que se debe: los 22.654 euros en obligaciones pendientes per cápita contrastan con los 22.755 euros en depósitos.