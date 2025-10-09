Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detalle de la sede del Banco de España en Madrid. Óscar Chamorro

Málaga, entre las provincias de España con menos capacidad de ahorro

Cada malagueño cuenta con una media de 21.182 euros en el banco; sólo en ocho territorios del país tienen menos

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:41

Los malagueños contaban con algo más de 38.000 millones de euros en ahorro bancario al cierre del primer semestre, de acuerdo con los últimos ... datos publicados por el Banco de España. Con ello, la malagueña es la octava provincia por volumen de sus depósitos, únicamente por detrás de Madrid (donde superan los 452.300 millones), además de Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla (algo más de 45.000 millones), Alicante y Coruña. Pero si se toman los datos per cápita, es decir, si se dividen los 38.000 millones de euros entre los cerca de 1,8 millones de habitantes con que cuenta la provincia, Málaga, en lugar de colocarse entre los primeros puestos del ránking, se sitúa entre los últimos, con 21.182,64 euros en ahorro bancario por habitante, con lo que se encuentra muy lejos de la media española, que roza los 34.500 euros per cápita, y todavía más lejos de Madrid, que encabeza el listado con sus más de 63.160 euros a resguardo en productos bancarios, de media, por cada uno de sus vecinos. De hecho, Málaga se encuentra entre las diez provincias de España con menor capacidad de ahorro per cápita. Es la novena que menos. Y se da la circunstancia de que entre entre esa decena de territorios de España con menos dinero en el banco dominan los andaluces: porque Cádiz y Huelva tienen ahorro per cápita que apenas supera los 15.000 euros; mientras que en Almería y Granada las cifras son 20.190 y 20.605 euros por vecino, respectivamente.

