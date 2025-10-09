El PP pregunta en el Congreso y el Senado sobre los gastos de Ábalos en Málaga

El PP ha registrado en el Congreso y el Senado sendas preguntas al Gobierno para que haga públicos los gastos de representación del exministro de ... Fomento José Luis Ábalos durante sus visitas a Málaga después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revele supuestos pagos de su hombre de confianza, Koldo García, a chicas de compañía para «encuentros personales» del exministro en varias ciudades, entre ellas la capital provincial.

Así lo han anunciado este jueves la senadora Lucía Yeves y el diputado Mario Cortés durante una visita a Cártama -el municipio de mayor población gobernado por el PSOE y donde Pedro Sánchez ha dado un par de mítines-, donde han añadido que la UCO «habla de más de 8.000 euros gastados en encuentros personales de Ábalos en ocho ciudades y apunta, entre ellas, una habitación en un céntrico hotel de lujo en Málaga pagada por Koldo».

En las preguntas parlamentarias, los populares quieren que el Ejecutivo informe sobre el dinero público destinado a sufragar la estancia en la provincia de representantes del Gobierno de Pedro Sánchez o incluso de diputados socialistas malagueños entre los años 2018 y 2021, durante la etapa de Ábalos al frente de Fomento, cuestionando «si alguno de esos gastos coincide con las estancias del exministro» en la provincia.

Visitas en el punto de mira

En este sentido, el PP recuerda que José Luis Ábalos acudió a Málaga el 10 de septiembre de 2019 con motivo de un acto en el aeropuerto y que el 21 de octubre de ese año participó en un encuentro marítimo en el Palacio de Congresos de Torremolinos.

Yeves ha ido un paso más allá al exigir al PSOE que aclare si contrató a prostitutas en sus mítines o «lo que es peor, si esos actos institucionales o de partido servían como tapadera para financiar las juergas de altos cargos socialistas también en el sur de España».

La senadora popular ha reprochado a los socialistas que «permitieran estas prácticas entre altos cargos de su partido mientras alardean de feminismo» y ha instado a la dirección provincial del PSOE a «ser valiente» y que se sume a esta reclamación del PP. «Su silencio les hace cómplices del despilfarro y el uso ilícito y vergonzoso de fondos públicos por parte del Ejecutivo sanchista mientras niega o retrasa infraestructuras necesarias para la provincia», ha añadido.

«El Gobierno ha estado centrado en estos menesteres y en atacar a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por denunciar la corrupción que salpica al PSOE, al Ejecutivo y al propio entorno familiar de Sánchez en lugar de gestionar, aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ejecutar inversiones urgentes en provincias como Málaga».