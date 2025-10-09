Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cortés, Yeves y el concejal en Cártama Pedro Pardo, este jueves. sur

El PP pregunta en el Congreso y el Senado sobre los gastos de Ábalos en Málaga

Política. ·

Los populares registran sendas preguntas tras el informe de la UCO donde se alude a «los encuentros personales» del exministro en ocho ciudades y apunta a una habitación en un hotel de la capital provincial

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:43

Comenta

El PP ha registrado en el Congreso y el Senado sendas preguntas al Gobierno para que haga públicos los gastos de representación del exministro de ... Fomento José Luis Ábalos durante sus visitas a Málaga después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revele supuestos pagos de su hombre de confianza, Koldo García, a chicas de compañía para «encuentros personales» del exministro en varias ciudades, entre ellas la capital provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

